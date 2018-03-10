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    Олег Барна

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 57
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    Илья Кива, Крещение 19 января 2018 года
    Ляшко в полотенце и рычащий Кива: как депутаты и звезды провели Крещение 
    16:47 19.01.2018
    2090
    Крещение дает украинским политикам хороший повод для PR и саморекламы. Представители практически всех политических сил Украины публично купаются в проруби и публикуют свои фото в плавках.
    Нардепа от БПП Олега Барну забросали яйцами
    За Барну. "Автомайдановцам" объявили подозрение в избиении нардепа яйцами
    14:50 21.12.2017
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    Как сообщили в "Автомайдане", подозрение лежало в полиции больше месяца, ему дали ход после того, как "Автомайдан" съездил к Луценко.
    Барне брызнули в глаза из газового баллончика под домом Луценко
    Барне брызнули в глаза из газового баллончика под домом Луценко 
    16:18 09.12.2017
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    Между участниками Автомайдана и Барной произошла стычка, в ходе которой против Барны применили слезоточивый газ.
    Питание в школе
    Депутат из БПП предлагает ввести платное питание в школах
    13:02 21.11.2017
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    Олег Барна зарегистрировал законопроект, которым предлагает установить плату за питание для школьников в государственных и муниципальных учебных заведениях.
    Олег Барна
    Против нардепа Барны завели дело за избиение предпринимателя
    02:17 04.11.2017
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    По словам предпринимателя из Тернопольской области Игоря Мизероты, Олег Барна бил его по голове, в результате чего он получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.
    Нападения на нардепа Олега Барну
    Толпа шакалов. Нардеп Барна прокомментировал нападение протестующих у Рады
    21:07 17.10.2017
    1774Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам народного депутата Олега Барны, так действует "толпа шакалов, которые кидаются на одного, потому что один на один они убегают, или собаки действуют по команде "фас", и побежали отрабатывать деньги".
    Митингующие у Рады напали на нардепа Барну. Видео
    Митингующие у Рады напали на нардепа Барну 
    19:35 17.10.2017
    2699Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Участники акции возле Верховной Рады устроили потасовку при выходе депутата от фракции "Блока Петра Порошенко" Олега Барны из здания парламента.
    Олег Барна
    Барна: вопрос снятия неприкосновенности на руку депутатам
    18:56 21.07.2017
    237Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Народный депутат Олег Барна считает, что законопроект об отказе от депутатского иммунитета в любом случае нужно вносить в повестку дня Рады, чтобы избиратели видели, кто и как из депутатов голосует.
    Нацкорпус закидал полицейских петардами
    Хроника 13 июля: блокада Рады, саммит Украина-ЕС, с Добкина сняли неприкосновенность
    09:19 14.07.2017
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    В Киеве прошел 19-й саммит Украина-ЕС, под Радой нардепа Барну забросали яйцами, а в здании самого парламента потеряла сознание нардерп Богомолец. Помимо этого в ГПУ разбираются, кто присвоил 100 млн грн при строительстве "Стены" на границе Украины.
    Нардепа от БПП Олега Барну забросали яйцами
    Нардепа от БПП забросали яйцами
    13:27 13.07.2017
    881Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Активисты забросали яйцами народного депутата от "Блок Петра Порошенко" Олега Барну. Парламентария охраняют правоохранители.
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    Нардепа, въехавшего в Киеве в трамвай, прооперировали
    14:31 19.06.2017
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    По данным СМИ, за здоровьем народного депутата Олега Барны медики будут следить еще около недели. Ранее он признал вину в ДТП, произошедшем на прошлой неделе.
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    Блинов: трамвай ездил 34 года, а тут Барна на авто
    15:32 15.06.2017
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    Пострадавший от народного депутата вагон трамвая уже 34 года бегает по городу и всякое повидал: например, в 2015-м попадал в жесткое ДТП, после чего его полтора месяца реанимировали, сообщает публицист Андрей Блинов.
    Здание Кабинета министров Украины. Архивное фото
    Хроника 14 июня: продление ЧП в энергетике, ДТП с нардепом Барной, стычки в Одессе
    09:46 15.06.2017
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    Накануне в Украине продлили чрезвычайные меры в энергетике, Кабмин утвердил план передачи активов ГТС новому оператору, мэру Николаева Александру Сенкевичу вручили протокол о коррупции, а под горсоветом Одессы произошли стычки.
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием нардепа Барны в Киеве. Первые кадры после аварии 
    01:19 15.06.2017
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    Авария с участием народного избранника произошла на площади Победы в Киеве вечером в сред, 14 июня. В результате сильного удара трамвай сошел с рельсов.
    ДТП с участием нардепа Олега Барны в Киеве. Видео
    Нардеп Барна протаранил трамвай в центре Киева. Видео с места ДТП 
    00:51 15.06.2017
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    По предварительным данным, автомобиль Skoda Superb, за рулем которого находился Барна, на большой скорости врезался в трамвай №18. В результате сильного удара трамвай сошел с рельсов.
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    Скандальный нардеп от БПП попал в крупное ДТП в центре Киева
    00:13 15.06.2017
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    По данным СМИ, в срочном порядке с места ДТП был госпитализирован народный депутат Олег Барна, однако официальной информации о его состоянии здоровья пока не поступало.
    Правоохранители задерживают нарушителя порядка во время Марша Победы в Днепре
    БПП настаивает на обсуждении событий в Днепре 9 мая в Верховной Раде
    00:15 11.05.2017
    296Эхо 9 мая: арест и штрафы за георгиевские ленты
    По мнению народного депутата от фракции "Блок Петра Порошнко" Олега Барны, "есть потребность усовершенствовать действующее законодательство, чтобы устранить подобные случаи".
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драки и дебош - депутаты распоясались. Что делать?
    08:16 10.02.2017
    425Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    Народный депутат Елена Сотник в эфире ГС заявила, что пресекать неадекватное поведение в парламенте должна этическая комиссия, большинство в которой должны составлять не депутаты.
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Лещенко оказался еще и драчуном – соцсети обсудили драку в ВР
    18:17 09.02.2017
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    В украинском парламенте очередная драка. На этот раз между однопартийцами. Чем закончился "поединок" нардепов Сергея Лещенко и Олега Барны и какова причиной этой схватки – знают в соцсетях. Что же пишут о новой потасовке сами украинцы?
    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    Драка Лещенко и коллег из БПП в Раде 
    14:25 09.02.2017
    909Драки в Верховной Раде. Лещенко vs Мельничук
    В четверг в Верховной Раде было горячо. Подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В драке, которая произошла в центральном проходе сессионного зала, также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук.
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