По словам народного депутата Олега Барны, так действует "толпа шакалов, которые кидаются на одного, потому что один на один они убегают, или собаки действуют по команде "фас", и побежали отрабатывать деньги".
В Киеве прошел 19-й саммит Украина-ЕС, под Радой нардепа Барну забросали яйцами, а в здании самого парламента потеряла сознание нардерп Богомолец. Помимо этого в ГПУ разбираются, кто присвоил 100 млн грн при строительстве "Стены" на границе Украины.
Пострадавший от народного депутата вагон трамвая уже 34 года бегает по городу и всякое повидал: например, в 2015-м попадал в жесткое ДТП, после чего его полтора месяца реанимировали, сообщает публицист Андрей Блинов.
Накануне в Украине продлили чрезвычайные меры в энергетике, Кабмин утвердил план передачи активов ГТС новому оператору, мэру Николаева Александру Сенкевичу вручили протокол о коррупции, а под горсоветом Одессы произошли стычки.
В украинском парламенте очередная драка. На этот раз между однопартийцами. Чем закончился "поединок" нардепов Сергея Лещенко и Олега Барны и какова причиной этой схватки – знают в соцсетях. Что же пишут о новой потасовке сами украинцы?
В четверг в Верховной Раде было горячо. Подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В драке, которая произошла в центральном проходе сессионного зала, также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В четверг в Верховной Раде было горячо. Подрались народные депутаты от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна и Сергей Лещенко. В драке, которая произошла в центральном проходе сессионного зала, также принял участие нардеп от БПП Иван Мельничук.
Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна спровоцировал потасовку в парламенте во время часа вопросов к правительству. Нардеп в ходе выступления премьера подошел к трибуне, вручил Яценюку букет красных роз, после чего обхватил премьера руками сзади и вынес с трибуны.
Депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна спровоцировал потасовку в парламенте во время часа вопросов к правительству. Нардеп в ходе выступления Яценюка подошел к трибуне, вручил ему букет красных роз, после чего вынес с трибуны.
Под стенами Верховной Радой в пятницу возник эмоциональный спор между протестующими и народным депутатом фракции "Блок Петра Порошенко" Олегом Барной по поводу политической ситуации в стране и ответственности за нее политиков.
Народный депутат Украины Олег Барна, исключенный из фракции "Блока Петра Порошенко" за инцидент с премьер-министром Арсением Яценюком, отметил, что никакого отчета правительства перед парламентом в пятницу не было.