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    Под Харьковом депутаты решили продать памятник Ленину

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    Депутаты Изюмского городского совета дали разрешение управлению жилищно-коммунального хозяйства на отчуждение бывшего памятника Ленину, который ранее был демонтирован с центральной площади города.
    Депутаты Изюмского горсовета приняли решение продать памятник Ленину
    obrii.com.ua

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Депутаты Изюмского городского совета Харьковской области решили продать демонтированный в феврале 2016 года с центральной площади памятник Ленину, пишет местное издание obrii.com.ua.

    Соответствующее решение было принято в среду на сессии горсовета.

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    "Депутаты Изюмского городского совета дали разрешение управлению жилищно-коммунального хозяйства на отчуждение объекта благоустройства (бывший памятник В.И.Ленину, который ранее был демонтирован с центральной площади города", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области демонтировали памятники Ленину, в частности, один из них в городе Изюме, второй — в поселке Боровой, третий — в городе Первомайском. 

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