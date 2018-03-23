ProZorro решила продать двух Лениных

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Система государственных закупок ProZorro решила выставить на продажу два памятника Ленину, говорится на сайте системы.

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"Лот состоит из двух предметов — памятника Ленину из бронзы, весит 5,500 кг и второго Ленина из черного металла, весом 100 килограммов", — говорится в сообщении.

Стартовая цена лота — 498 490 гривен без НДС. Победителя аукциона определят 2 апреля.

Как стало известно, эти два памятника раньше стояли в Мариуполе.

Напомним, в Харьковской области в ночь на 14 декабря прошлого года члены организации "Правий сектор — Харкивщина" снесли несколько памятников советской эпохи.