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    Общество

    ProZorro решила продать двух Лениных

    (обновлено: )4901
    Как стало известно, продаются такие лоты: памятник Ленину из бронзы весом в 5,500 кг и второй Ленин из черного металла, весом 100 килограммов.
    Памятник Ленину. Архивное фото
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Система государственных закупок ProZorro решила выставить на продажу два памятника Ленину, говорится на сайте системы.

    Памятник Ленину в Одесской области
    Канал RT на Youtube
    Распиленный памятник Ленину в Одесской области

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    "Лот состоит из двух предметов — памятника Ленину из бронзы, весит 5,500 кг и второго Ленина из черного металла, весом 100 килограммов", — говорится в сообщении.

    Стартовая цена лота — 498 490 гривен без НДС. Победителя аукциона определят 2 апреля.

    Как стало известно, эти два памятника раньше стояли в Мариуполе. 

    Напомним, в Харьковской области в ночь на 14 декабря прошлого года члены организации "Правий сектор — Харкивщина" снесли несколько памятников советской эпохи.

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