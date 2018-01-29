В Днепре радикалы в балаклавах напали на ветеранов-участников обороны Ленинграда

Фото Facebook Александра Вилкула

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Радикалы в балаклавах сорвали в Днепре мероприятие по случаю 74-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, заблокировав в Доме учителя ветеранов и детей, сообщил в понедельник сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александр Вилкул.

"Несколько часов назад в Днепре радикалы сорвали мирное мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Боевики в балаклавах и масках ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, организованный моим фондом и депутатами от "Оппозиционного блока" в Днепропетровском горсовете", — написал Вилкул на своей странице в Facebook.

По его словам, на концерте присутствовали 65 пожилых людей, "переживших блокаду и сейчас проживающих в Днепре".

"Все эти люди старше 80 лет. Многие из них перенесли в жизни инсульты и инфаркты. Заблокированными в здании оказались также дети из творческого коллектива, подготовившие для стариков концертную программу, 74 года назад эти люди прошли ад – блокаду, голод, бомбежки… Сегодня их унижают в их же родном городе, в их же родной стране. Власть не просто бездействует, она еще и полностью поощряет подобные действия радикалов", — заявил депутат.

РИА Новости Украина Концерт для участников обороны Ленинграда

Политик обратился к правоохранительным органам с требованием "изолировать от общества" тех, кто среди белого дня нападает на детей и стариков.

Справка

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.

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Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия — 27 января 1944 года — ленинградцам пришлось ждать еще целый год.

За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.