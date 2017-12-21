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    Патриоты в балаклавах и с кувалдами. В Киеве разгромили "наливайку"

    Тема:

    Радикализм захватил Украину (69)

    (обновлено: )51605
    Неизвестные разнесли "наливайку" в Соломенском районе Киева. Видео погрома начинается с сообщения на украинском языке о том, что "неизвестные патриоты" вынуждены действовать самостоятельно, так как власть бездействует.
    Facebook Киев Оперативный

    Группа молодых людей в балаклавах с кувалдами и молотками разгромили т.н. "наливайку" на проспекте Комарова в Соломенском районе Киева. Видео погрома опубликовал "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

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    "Неизвестные разнесли "наливайку" в Соломенском районе. Проспект Космонавта Комарова, 16 (видео нам прислали на почту): говорят, что местные жители неоднократно обращались во все инстанции, но тщетно. Наверное, у кого-то таки закончилось терпение…" — говорится в сообщении.

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    Отметим, что видеоролик начинается с сообщения на украинском языке о том, что "неизвестные патриоты" вынуждены действовать самостоятельно, так как власть бездействует. Примечательно, что во время погрома "патриоты" разговаривают между собой исключительно по-русски. 

    Кроме того, на видео видно, что в одном из разгромленных помещений находились две пожилые женщины, одна из которых истерично кричит. 

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