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    Оппозиционный блок (партия)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 448
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    Евгений Бакулин
    Парубий: нардеп Бакулин не выходит на связь для дачи показаний
    13:33 22.02.2018
    141
    Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин не выходит на связь, а его помощники не берут трубку.
    Юрий Бойко
    "Оппозиционный блок" собрался судиться с Кабмином из-за повышения пенсий
    00:39 10.02.2018
    2086Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Сопредседатель парламентской фракции "Оппоблока" Юрий Бойко уверен, что "сегодняшнее правительство практически политически и экономически обанкротилось".
    Игорь Гужва. Архивное фото
    "Оппоблок" требует от МВД открыть дело об угрозах в адрес Гужвы
    20:56 01.02.2018
    245
    Депутат Рады от фракции "Оппозиционный блок" Николай Скорик заявил, что МВД обязано начать расследование по факту заявления Гужвы об угрозах в его адрес.
    Заседание Апелляционного суда по избранию меры пресечения руководителю Интернет-издания Страна.UA. Игорю Гужве
    "Оппоблок" об отъезде Гужвы: свобода слова в Украине - под угрозой
    14:40 01.02.2018
    251Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко считает, что пять сфабрикованных уголовных дел против Гужвы – "это перебор даже по меркам вседозволенности нынешней власти".
    Центральная избирательная комиссия
    ЦИК раздора. "Оппоблок" пожаловался "Большой семерке" и ЕС
    17:54 31.01.2018
    301
    В пресс-службе "Оппозиционного блока" сообщили, что направили письма послам стран G7 и посольству ЕС. В политсиле возмущены, что Петр Порошенко "игнорирует" кандидатуры от "Оппоблока" при назначении нового состава Центризбиркома.
    Центральная избирательная комиссия
    "Оппоблок" выдвинул Порошенко требование по новому составу ЦИК
    15:57 30.01.2018
    255
    Депутат Верховной Рады Михаил Папиев заявил, что нынешний подход к формированию состава ЦИК "антидемократический" и "нарушающий права оппозиции".
    Нападение радикалов на концерт, на котором присутствовали участники обороны Ленинграда
    В Днепре радикалы в балаклавах напали на ветеранов-участников обороны Ленинграда
    17:13 29.01.2018
    4747Радикальный экстремизм охватил Украину
    По словам Александра Вилкула, концерт для ветеранов был организован депутатами от "Оппозиционного блока" в Днепропетровском горсовете. На концерт ворвались "боевики в балаклавах и масках".
    Сергей Левочкин в Раде
    "Оппоблок" примет участие в президентских выборах в 2019 г
    13:25 29.01.2018
    447
    Как заявил один из лидеров партии, депутат Верховной Рады Сергей Левочкин, "Оппоблок" примет участие во всех выборах, которые будут проводиться – и президентских, и парламентских, и местных, в том числе и в Донбассе.
    Рада приняла закон об обеспечении суверенитета на Донбассе
    "Оппоблок" назвал закон о реинтеграции Донбасса "предвыборным популизмом"
    15:00 18.01.2018
    403Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Как говорится в заявлении партии "Оппозиционный блок", проголосовав за принятие закона о реинтеграции Донбасса, власть показала, что не заинтересована в восстановлении мира в стране.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко заявил о причастности замглавы "Оппоблока" в Николаеве к ОПГ
    02:09 16.01.2018
    1412
    По данным генерального прокурора, группировка, возглавляемая заместителем председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Игорем Копейкой, в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств.
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    "Оппоблок" призывает власти вмешаться в ситуацию с нападениями на церкви
    13:38 15.01.2018
    357Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены?
    Лидер парламентской фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко заявил, что руководство Украины должно прекратить религиозную и межконфессиональную войну.
    Митинг сторонников Саакашвили переместился под Верховную Раду
    Нардеп о задержании Саакашвили. Дискредитирует Украину
    11:36 09.12.2017
    948Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По мнению народного депутата Украины Нестора Шуфрича, события, связанные с Михаилом Саакашвили, "дискредитируют нашу страну перед всем миром".
    Саакашвили на свободе, 5 декабря 2017
    В "Оппоблоке" прокомментировали ситуацию с Саакашвили
    16:29 05.12.2017
    952Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин заявил, что ситуация в центре Киева - "не что иное, как борьба за власть внутри власти", так как Саакашвили был приглашен в страну "нынешней властью и был ее частью".
    Люди. Архивное фото
    Спустя 16 лет. В Раде зарегистрирован проект о переписи населения
    17:55 29.11.2017
    361
    Автор законопроекта сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, считает, что исходя из альтернативной методики подсчетов, население Украины составляет 24 миллиона человек.
    Евгений Балицкий
    "Оппоблок" назвал дело против депутата Балицкого заказным
    18:55 16.11.2017
    219
    В "Оппоблоке" заявили, что действия Запорожской прокуратуры - это политическая месть за принципиальную позицию партии в вопросе отстаивания социальных конституционных прав граждан.
    Верховная рада
    Образование раздора. Раде предложили провести открытые слушания
    11:18 14.11.2017
    402Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По словам Юрия Бойко, "Оппозиционный блок" требует провести открытые парламентские слушания относительно закона об образовании и внести необходимые коррективы в этот закон.
    Акция протеста у здания Верховной Рады Украины в Киеве
    В "Оппоблоке" считают, что Украина не переживет третий "майдан"
    12:14 18.10.2017
    1107"Турне" Саакашвили: скандал продолжается
    По словам Юрия Бойко, Украина третьего "майдана" не переживет, и "Оппозиционный блок" категорически против таких революционных преобразований.
    Пульт от телевизора. Архивное фото
    Закон о квотах на ТВ вынудит зрителя искать альтернативу - нардеп
    13:03 13.10.2017
    589
    По мнению народного депутата Юрия Павленко, зритель в Украине будет искать контент, к которому привык, на спутнике или в интернете.
    Вадим Новинский в Верховной Раде.
    "Оппоблок" требует на три года продлить особый статус для Донбасса
    14:29 05.10.2017
    264Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Депутат "Оппоблока" Вадим Новинский отметил, что его политсила не поддержит законопроект о реинтеграции Донбасса, так как этот документ об "отторжении отдельных районов Донецкой и Луганской областей".
    Юрий Бойко
    "Оппозиционный блок" не поддержит закон о реинтеграции Донбасса
    11:44 04.10.2017
    601
    По словам сопредседателя "Оппозиционного блока" Юрия Бойко, проталкивание такого закона о реинтеграции Донбасса - это прямое нарушение минских соглашений.
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    00:39 10.02.2018
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    Сопредседатель парламентской фракции "Оппоблока" Юрий Бойко уверен, что "сегодняшнее правительство практически политически и экономически обанкротилось".
    Евгений Бакулин
    Парубий: нардеп Бакулин не выходит на связь для дачи показаний
    13:33 22.02.2018
    141
    Спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Евгений Бакулин не выходит на связь, а его помощники не берут трубку.
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