В пресс-службе "Оппозиционного блока" сообщили, что направили письма послам стран G7 и посольству ЕС. В политсиле возмущены, что Петр Порошенко "игнорирует" кандидатуры от "Оппоблока" при назначении нового состава Центризбиркома.
Как заявил один из лидеров партии, депутат Верховной Рады Сергей Левочкин, "Оппоблок" примет участие во всех выборах, которые будут проводиться – и президентских, и парламентских, и местных, в том числе и в Донбассе.
По данным генерального прокурора, группировка, возглавляемая заместителем председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Игорем Копейкой, в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств.
Один из лидеров партии "Оппозиционный блок" Сергей Левочкин заявил, что ситуация в центре Киева - "не что иное, как борьба за власть внутри власти", так как Саакашвили был приглашен в страну "нынешней властью и был ее частью".
Автор законопроекта сопредседатель парламентской фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, считает, что исходя из альтернативной методики подсчетов, население Украины составляет 24 миллиона человек.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".