"Оппоблок" требует от МВД открыть дело об угрозах в адрес Гужвы

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. МВД Украины обязано немедленно начать расследование по факту обращения главреда интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы о покушении и угрозах в его адрес, заявил в четверг депутат Рады от фракции "Оппозиционный блок" Николай Скорик.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту Украины сообщило, что его главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва написал в обращении к читателям, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства. Он заявил, что покинул Украину легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти уже выдали ему документ о пребывании в стране.

"Я требую от полиции немедленно возбудить уголовное дело по статье 171 УК "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", а министра взять это под личный контроль. Прошу считать мое заявление депутатским обращением к министру внутренних дел", — цитирует Скорика пресс-служба партии.

Депутат считает, что МВД обязано начать расследование по факту заявления Гужвы об угрозах в его адрес. По словам политика, Гужва неоднократно заявлял о запугивании и давлении на него и журналистов издания, однако все это время они оставались без реакции правоохранительных органов. По мнению оппозиционера, решение Гужвы уехать в Австрию является закономерной реакцией на происходящее вокруг редакции "Страны.ua".

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу.