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    "Оппозиционный блок" предлагает Раде уволить Супрун

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    Председатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко отметил, что зарегистрировано постановление об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения госпожи Супрун.
    И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и премьер Владимир Гройсман после принятия принятия Радой медреформы.
    УНИАН

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Парламентская фракция "Оппозиционный блок" заявляет, что зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

    Об этом на согласительном совете ВР в понедельник заявил председатель фракции Юрий Бойко.

    "Наша фракция зарегистрировала постановление об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения госпожи Супрун", — сказал он.

    По словам Бойко, эта инициатива связана с тем, что Супрун якобы сделала роды платными, а выплаты на рождение ребенка — меньшими, сообщает "Украинская правда".

    Ранее Ульяна Супрун заявила, что на заседание правительства пришло сообщение с угрозами из-за ситуации вокруг Национального медуниверситета им. Богомольца.

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