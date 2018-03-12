"Оппозиционный блок" предлагает Раде уволить Супрун

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Парламентская фракция "Оппозиционный блок" заявляет, что зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об увольнении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом на согласительном совете ВР в понедельник заявил председатель фракции Юрий Бойко.

"Наша фракция зарегистрировала постановление об увольнении исполняющего обязанности министра здравоохранения госпожи Супрун", — сказал он.

По словам Бойко, эта инициатива связана с тем, что Супрун якобы сделала роды платными, а выплаты на рождение ребенка — меньшими, сообщает "Украинская правда".

Ранее Ульяна Супрун заявила, что на заседание правительства пришло сообщение с угрозами из-за ситуации вокруг Национального медуниверситета им. Богомольца.