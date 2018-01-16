Луценко заявил о причастности замглавы "Оппоблока" в Николаеве к ОПГ

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Игорь Копейка, задержаны с поличным в Николаеве. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Вечером (в понедельник, 15 января, — Ред.) в Николаеве полицией и прокурорами задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

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По информации генерального прокурора, данная группировка систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищения бюджетных средств. В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, были уличены в передаче взятки в сумме 250 000 гривен сотруднику прокуратуры, который заблаговременно сообщил об этом свое руководство. В настоящее время 5 участников группы задержаны.

"Пусть приснится им мультик", — такими словами закончил свой пост Юрий Луценко, тем самым намекая на причастность задержанных в известной ОПГ "Мультика".

Facebook Юрия Луценко Задержание в Николаеве членов ОПГ

Напомним, главарь данной ОПГ Михаил Титов, известный в Николаеве как "Мультик" вместе с четырьмя подельниками, был задержан правоохранителями в августе 2017 года.

Тогда Луценко заявил, что задержанные подозреваются в создании преступной организации, которая на протяжении 2008-2017 годов занималась угрозами убийством, лишением свободы людей, рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств. При этом члены ОПГ установили контроль за деятельностью политических партий и влиянием на принятие решений должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления, поддерживали устойчивое иерархическое объединение в местах лишения свободы Николаевской области.