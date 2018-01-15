Как в Киеве завод разграбили и развалили с помощью... полка "Азов"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Придворная гвардия главы МВД Арсена Авакова — полк "Азов", по данным бывшего сотрудника завода "АТЕК" нанесла ущерб на многие миллионы гривен. Все содержимое цеха №19, станки и оборудование — исчезло, а само здание — разрушено. Кто-то набил карманы на многие миллионы, а кто-то еще набьет — теперь на этом месте появятся небоскребы.

Благими намерениями…

Полк "Азов" и Грузинский легион разрушили цех киевского завода "АТЕК", заявил генеральный конструктор "Инженерной группы "Арес"" Николай Степанов. Уничтожен цех №19, в котором проводилась сборка и ремонт военной техники.

"Этот цех был опечатан СБУ по нашему заявлению. В нем находились военные машины, танковые двигатели, бронесталь, станки, краны и многое другое промышленное и военное имущество. Все похищено или уничтожено!" — возмущен Степанов, который в течение трех лет помогал "Азову" ремонтировать технику, а так же создал для них бронемашину "Азовец".

Он опубликовал фото разрушенного цеха: от здания осталась лишь стена с изображением шеврона "Азова".

А пришли на завод добры молодцы с оружием и в военной форме 22 ноября 2014 года по заданию УМВД в Киевской области, которым в тот момент руководит бывший "азовец" Вадим Троян, ныне замминистра МВД. Намерения были благие: "обеспечить обыск на заводе "АТЕК", где в тот момент хранилась военная техника и оборудование".

Бойцов, которые зашли на предприятие тут же возмутило то, что техника добработов ремонтируется в частных гаражах и где попало, а в это время простаивают цеха завода, а оборудование, про данным бойцов, якобы сдается на металлолом. А главное, за завод, а именно за металлолом и землю предприятия, борются несколько группировок — из Крыма и из правительства Украины. Бойцы не раздумывая встали грудью за защиту предприятия от захвата.

Благотворительный фонд "Образовательных инноваций" 10 декабря составил договор с руководящим санацией на аренду "Азовом" цеха №19 на заводе "АТЕК". Директор благотоврительного фонда Ирина Войтенко, в рекламном ролике снятом самим же бойцами, рассказывала о том, как ей больно смотреть на полуразрушенный цех, который имеет большие мощности и сообщила, что собираются деньги на его восстановление.

"Все люди понимают, что если деньги идут на нужды "Азова", значит они идут на полезное, благородное дело", — заявила благотворительница.

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И, казалось бы, лед тронулся. Бойцы "Азова", задействовав работников предприятия, волонтеров взялись за ремонт и расчистку территории на деньги украинцев, которые сбрасывали на счета кто сколько может. Помогали не только украинцы, но и иностранные спонсоры и вскоре на территории завода вырос даже учебно-тренировочный лагерь "Азов", куда не допускали посторонних, даже руководство Нацгвардии и МВД. При том, что люди из "Азова" утверждали — на их базе тренируются будущие бойцы Нацгвардии.

Но, когда срок договора с арендовавшим 19-й цех благотворительным фондом 15 сентября 2015 года истек, бойцы не думали покидать территорию. А сам фон траснформировался в ООО "Инженерная группа "Арей". Как рассказывал на пресс-конференции директор "АТЕК" Игорь Усенко, это не что иное как рейдерский захват за которым стоят представители благотворительного фонда Светлана Зварыч и Дмитрий Ульянов.

В "Азове" утверждали, что они не захватчики, а спасители предприятия. Что до этого завод разрушался и разворовывался, вывозилась на металлолом техника и оборудование, а когда пришел "Азов", это прекратилось. И они только улучшили помещения, привели в порядок. И заявили, что с завода не уйдут.

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Однако теперь выясняется, что предприятие они покинули, а следом исчезло имущество и развалился цех. И заявил об этом человек, которому не доверять нельзя. Николай Степанов несколько лет ремонтировал технику "Азова" и его назвали "добровольцем инженерного фронта" за то, что он входил в "инженерную группу "АЗОВ" и вместе с другими специалистами, от рабочих до конструкторов, создавал новый вид бронетехники — "боевую бронированную машину для боев в городе" — "Азовец".

После презентации Аваков написал в своем "Твиттере": "Азовец! Первый, как мы его называем — инновационный городской танк. Готов к испытаниям! Трепещи враг Украины!".

Впрочем, дальше опытного образца дело не двинулось. До фронта "Азовец" так и не доехал, потому что разгорелась настоящая борьба за территорию завода.

Напакостили и сбежали

Представители полка "Азов" уверяют, что они к этой борьбе никакого отношения не имеют. Что их с завода старается выбросить Светлана Ковалевская-Заварыч представитель ООО "Инженерная группа "Арей", которой они мешают разворовывать предприятие. По ее словам, демонтаж помещений и вывоз станков и оборудования на металлолом, захват территории завода начался год назад.

21 октября 2016 были захвачены производственные площади и имущество ООО "Инженерная группа "Арей", имущество Министерства обороны Украины — Бронированная колесная машина (БКМ), созданная специалистами Инженерной группы на выполнение Общего решения с Министерством обороны Украины № 14878 / с от 29 июля 2016 года.

"С 22 по 24 октября 2016 с территории, находящейся в аренде Инженерной группы (Киев, проспект Победы, 83) было похищено незавершенный опытный образец Тяжелой универсальной гусеничной платформы (ВУГП) в варианте Штурмовой машины. По фото, размещенными Вашими бывшими однополчанами полка "Азов", оказалось, что Штурмовая машина находится в селе Урзуф Донецкой области — в месте дислокации ОЗСП в / ч3057 (полк "Азов")", — сообщила Светлана Ковалевская-Зварыч.

И, как утверждает замдиректора ТОВ "Инженерная группа "Арей", в феврале 2016 года, ее посетил Вадим Троян вместе с народным депутатом Билецким и работником МВД и одновременно директором коммерческого предприятия со странным названием "Отдел охраны объектов стратегического значения при департаменте государственной службы охраны при МВД Украины", бывшим командиром разведки батальона "Азов" Коротких (позывной — Боцман) и им было категорически отказано в доле ООО "Инженерная группа "Арей".

И, как отметила в открытом письме к замминистру МВД Вадиму Трояну Светлана Зварыч, что у нее есть обоснованные подозрения по Вашей причастности к блокированию работы ООО "Инженерная группа" "Арей", по рейдерскому захвату производственных площадей ООО "Инженерная группа "Арей", о блокировании законного расследования фактов о правонарушениях, изложенных в наших многочисленных заявлениях, и по покрытия правонарушителей.

Но, в нашей жизни ничего так просто не происходит. Как оказалось, сохранять цеха завода смысла нет. Там, по решению КГГА, запланировано строительство жилого комплекса экс-нардепом Владимиром Зубиком — человека очень близкого к генпрокурору Юрию Луценко.

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Как считает военный эксперт Олег Жданов, то, что происходит сегодня на "АТЕК", вполне обычная история. Печально только то, что к этому причастны вчерашние защитники отечества.

"Это все не делается просто так. Это колоссальные деньги. Цены, скорее всего разрушили, чтобы удобнее было вывозить металлолом и станки. В первую очередь за исчезновение имущества нужно спросить с "Азова", почему не охраняли территорию, которую арендовали. Более того, "Азов" на основании штатного расписания приписан к МВД, им выдали оружие. В то же время, за сохранность имущества так же отвечает и арендатор. Но и руководство "АТЕКА" то же должно ответить за бесхозяйственную деятельность, потому что именно они заинтересованы в разрушении цехов, потому что самое ценное — это земля на территории завода. Она нужна застройщику. С одной стороны завод заинтересован в том, чтобы все предприятие пришло в негодность и эту землю можно было отчудить в связи с невозможностью использовать по назначению, как промзону. А во-вторых, уверен, что помощь в этом оказал и "Азов" и арендаторы. Если там было дорогостоящее оборудование, военная техника, это надо было охранять, а не полагаться на авось. Очень запутанная история. Все участники заинтересованы в чем-то своем — кто украсть металлолом, а кто землю. Теперь они все пытаются найти крайних, чтобы оправдать себя", — подчеркивает Олег Жданов.

Как ни странно, но ни СБУ, ни МВД, ни прокуратура не трубит о том, что в отношении порчи и хищения имущества завода открыто уголовное производство. И никто ничего искать не будет и наказывать тоже.