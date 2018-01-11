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    Заметают следы. "Азов" удалил фото с американскими гранатометами

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    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (119)

    (обновлено: )62515
    Digital Forensic Research Lab обнародовала доказательства того, что полк "Азов" имел в своем распоряжении гранатометы американского производства PSRL-1.
    Батальон Азов. Архивное фото
    Громадское Радио

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Пресс-служба полка "Азов" удалила с официального ранее доступные материалы о пристрелке бойцами этого подразделения в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1. На исчезновение информации с сайта обратил внимание исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы Арик Толер, пишет "Голос Америки".

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    Azov.press удален материал, который показывал бойцов с опознавательными знаками "Азова", которые использовали PSRL-1. Возможно, даже с высокой вероятностью, что эти гранатометы сейчас хранятся на арсенале, но летом "Азов" имел их", — написал Толер.

    ​Ранее Digital Forensic Research Lab обнародовала доказательства того, что полк "Азов", по крайней мере в течение некоторого времени, имел в своем распоряжении гранатометы американского производства PSRL-1. Основным доказательством при этом выступили сообщения на сайте самого полка "Азов" и сайте его пресс-службы.

    @AricToler
    Бойцы с опознавательными знаками батальона "Азов" и американские гранатометы

    Так, водном из сообщений говорилось, что в июле бойцы "Азова" прошли ознакомление с гранатометами PSRL-1, которые в ближайшее время поступят на вооружение полка. В другом сообщении отмечалось, что гранатометы прошли пристрелку в полку "Азов".

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    В Национальной гвардии и в Генштабе ВСУ отрицают наличие у полка "Азов" гранатометов PSRL. 

    Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin.

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