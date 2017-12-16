Канада даст Украине огнестрельное оружие, но не просто так

Владимир Матвеев, обозреватель

Канада включила Украину в список государств, в которые разрешен экспорт огнестрельного оружия, говорится в официальном журнале правительства Канады.

"Контрольный перечень стран, в которые разрешено поставки автоматического стрелкового оружия (Automatic Firearms Country Control List) дополнен Украиной. Этот приказ вступает в силу со дня его регистрации", — говорится в сообщении.

Рамочное разрешение не гарантирует поставок оружия от Канады, однако открывает возможности для закупки единиц техники летального оружия. Речь идет не о непосредственной передаче вооружений Украине, а предоставлении разрешения канадским компаниям без проблем торговать оружием с Украиной.

Это решение Канады, по мнению ряда экспертов, согласованное с США, станет политическим сигналом для других стран, что не следует бояться торговать с Украиной.

Показательно, что президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook не просто поблагодарил власти Канады и США за решение по поставкам оружия летального характера, но отметил, что теперь "путь к усиленной военной помощи Украине открыт".

Напомним, данный список (Automatic Firearms Country Control List) определяет страны, в которые Канада позволяет своим внутренним производителям поставлять оружие, сообщает CBC News.

Сейчас в список включены 39 стран, преимущественно, страны-члены НАТО, а также Австралия, Ботсвана, Чили, Республика Колумбия, Финляндия, Израиль, Кувейт, Новая Зеландия, Перу, Саудовская Аравия, Республика Корея, Швеция и др.

В документе говорится, что цель предпринятого шага — поддержка двусторонних отношений между Канадой и Украиной, а также предоставление канадским экспортерам права пользоваться разрешением на экспорт определенных видов оружия и установок в Украину.

Напомним, 3 апреля министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Канады Харджит Саджа в Оттаве подписали договоренность о сотрудничестве в сфере обороны. Полторак заявил, что такие договоренности позволят улучшить обеспечение Вооруженных сил Украины современной военной техникой и вооружением.

Комитет по вопросам национальной обороны нижней палаты парламента Канады опубликовал рекомендации правительству относительно поддержки Украины. В частности, рекомендуется предоставить Киеву летальное оружие и установить безвизовый режим для украинцев, но при условии, что украинские власти в серьез будут бороться с коррупцией.

Среди рекомендаций член парламента Канады Джеймс Безан в беседе с корреспондентом Голоса Америки назвал три основные: экспорт огнестрельного оружия из Канады, требование лидерской роли Канады в миротворческой миссии ООН в Донбассе; поставки Канадой летального оружия в страну. При этом требование канадской стороны к Киеву — имплементация реформ в Украине, уничтожение коррупции и введение гражданского контроля над военными.

Канадские консерваторы также выступили за поставки Украине летального оружия.

Согласно сообщениям СМИ и источников, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на грядущей неделе нанесет визит в Киев, в ходе которого расскажет также о поддержке Канадой украинских интересов в ходе предстоящего заседания G-7.

Показательно, что в грядущем году Канада намерена потратить около 65 млн канадских долларов на оборонную поддержку Украине, сказал в комментарии УНН посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Мы не имеем такого рода программы бюджета, как в Соединенных Штатах, мы имеем программу своей военной миссии, она продолжает свою очень активную деятельность. Приблизительная стоимость их деятельности — около 45 млн канадских долларов", — отметил дипломат.

Читайте также: Atlantic Council: США помогли бы Украине оружием, но коррупция…

Напомним, президент США Дональд Трамп 12 декабря подписал оборонный бюджет США на 2018 финансовый год объемом почти в $700 млрд, предусматривающий $350 млн долларов на военную помощь Украине.

В Москве предупредили, что поставки летального оружия в Украину Канадой и США провоцируют Киев на "новые авантюры" в Донбассе.