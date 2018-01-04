Портнов: Яценюк и Аваков пошли по пути Януковича

РИА Новости Украина

Экс-премьер-министр, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк и Инна Авакова, жена главы МВД отчуждили свои доли в уставном капитале телеканала "Эспрессо" в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment, конечным владельцем которой является сын олигарха и нардепа Иван Жеваго.

"После подписания соответствующих соглашений Яценюк и Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Эспрессо") отстранили их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США)", – говорится в заявлении канала.

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При этом в "Эспрессо" добавили, что "указанные изменения не повлияют на редакционную политику".

Юрист Андрей Портнов сообщает, что своей доходностью от продажи акций канала "Эспрессо" ему "испортили весь Новый год".

"Газеты написали, что начальник "Народного Фронта" продал свою долю в телеканале за 1,5 миллиона долларов. А купил её же всего четыре месяца назад за 135 тысяч долларов. Разница – 11 раз. Даже вооружённое ограбление не даёт такой доходности", – пишет Портнов на своей странице в Facebook.

Да: и точно такой же случай был у Виктора Федоровича (Януковича), напомнил юрист.

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"Он тоже дорого продал авторские права на свою книгу", – подчеркнул Портнов.

"Указанное иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%. В результате реализованных сделок Княжицкий остается опосредованной владелицей 22,5% телеканала "Эспрессо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT INC, конечным бенефициарным владельцем которой является гражданин Украины Иван Жеваго", – сообщили в "Эспрессо".