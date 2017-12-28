Корнейчук: завод боеприпасов за 1,4 млрд? Забыли о "стене Яценюка"

РИА Новости Украина

Министр обороны Степан Полторак заявил в телеэфире, что 2018 году в Украине начнется строительство завода по производству боеприпасов. По его словам, несколько месяцев назад было принято решение выделить 1,4 млрд грн на начало строительство этого завода.

Министр обороны подчеркнул: завод будет пополнять дефицитные запасы старого образца. А по мере закупок нового вооружения – будет изготавливать боеприпасы и к ним.

"Отмечу, что 1 миллиард 400 миллионов гривен – это не все необходимые средства. У нас есть понимание поэтапного процесса. Но, в конце концов, этот завод обеспечит непрерывное снабжение боеприпасов для ВСУ", – добавил Полторак.

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При этом министр заявил, что на данный момент Вооруженным силам Украины для выполнения поставленных задач хватает боеприпасов, которые уже находятся на складах.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук сообщил, что от подобных новостей становится тревожно.

"Сразу вспомнился "Европейский вал" Яценюка из сетки рабицы. Как бы и с заводом боеприпасов такое не вышло. И мы не увидели котлован за 1,4 млрд грн", – пишет эксперт на своей странице в Facebook.

В принципе, уже видно, "что перед побегом в 2019-м власть решила максимально освоить бюджетные миллиарды", заявил Корнейчук: "тут и армия, и дороги, и "откаты" за субсидии…"

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Напомним, еще в начале июля 2017 года Министерство обороны оценивало ситуацию с обеспечением вооруженных сил боеприпасами для некоторых видов вооружения как критическую.