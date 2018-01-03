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    Заму Авакова подарили Lexus

    (обновлено: )28417
    По данным Центра противодействия коррупции, Игорь Купранец получил на Новый год "хороший подарок" - Lexus GX460 стоимостью более 1 миллиона гривен ему подарил отец.
    Игорь Купранец. Архивное фото
    facebook.com/antac.ua

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Заместитель главы Национальной полиции Украины Игорь Купранец получил в подарок Lexus GX460, сообщил во вторник Центр противодействия коррупции (ЦПК).

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    "Зам Авакова Игорь Купранец на Новый год получил хороший подарок — Lexus GX460 стоимостью миллион с копейками (см. декларацию). Ценную обновку Купранец получил от своего 63-летнего отца Михаила", — говорится на странице ЦПК в Facebook.

    Активисты также напомнили, что в сентябре Купранец стал владельцем квартиры в Киеве за 1,1 миллиона гривен. 

    Центр противодействия коррупции/Facebook, 3 января 2018

    Ранее существенные изменения были внесены в электронную декларацию народного депутата группы "Возрождение" Евгения Геллера. Он задекларировал 17 850 000 гривен в качестве подарка.

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