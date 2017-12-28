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    Общество

    Коррупцию в "Укроборонпроме" покрывает закон о гостайне - эксперт

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    Политический кризис: страна в тупике (61)

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    По словам директора консалтинговой компании "Партия власти" Елены Дяченко, о деятельности "Укроборонпрома" никто ничего не знает, поскольку концерн подпадает под закон о государственной тайне.
    Здание Укроборонпрома
    Сайт "Укроборонпрома"

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина заявил, что инициирует увольнение главы госконцерна "Укроборонпром" Романа Романова из-за задолженности по зарплате работникам предприятия. Премьер отметил, что поручал погасить долги перед коллективом до 25 декабря и теперь намерен подписать представление на имя президента, а руководителю "Укроборонпрома" посоветовал уволиться самостоятельно.

    Здание Укроборонпрома
    Сайт "Укроборонпрома"
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    Какие меры могли бы исправить ситуацию в госконцерне, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировала директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дяченко.

    "Мы наверняка об "Укроборонпроме" ничего не знаем, потому что его деятельность подпадает под закон о государственной тайне, но из его устава мы понимаем, что у правительство не несет ответственности по его обязательствам, государство не несет ответственности по его обязательствам, концерн не несет ответственности по государственным обязательствам, концерн не несет ответственности по долгам предприятий, входящих в его состав. То есть, кто там за что отвечает? Тем не менее, государство каким-то образом дофинансирует, и государственные средства на него тратятся. А что там на самом деле происходит — действующее законодательство позволяет не разглашать", — пояснила эксперт. 

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