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    Репортажи

    Спецоперация силовиков в Запорожье - борьба с известной всем коррупцией

    (обновлено: )33321
    Депутат Запорожского облсовета отметил, что, несмотря на масштабность, спецоперация силовиков может стать очередной "фотоохотой", когда поймали коррупционера, по телевизору показали, а потом отпустили.
    Обыски в Запорожье
    УНИАН

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    В Запорожье 21 декабря совместно Харьковская прокуратура и Киевская СБУ провели 30 обысков. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook.

    "Дело касается депутата облсовета и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн гривен) и школьных спортплощадок (84 млн гривен) с заранее определенным победителем", — написал Луценко.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Генпрокурор сообщил, что подозреваемым организатором схемы является заместитель председателя Запорожского облсовета Владислав Марченко.

    По данным следствия, он вместе с братом лоббировал свои фирмы через связи с заместителем мэра Анатолием Пустоваровым.

    Подробности того, что на самом деле происходило в Запорожье, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Що відбувається у місті? Чи тривають обшуки? Чи вже ця спецоперація завершилася? 

    — Насправді спецоперація ще триває і проводиться. Є інформація про близько 60 чи близько 100 обшуків. І по офіційній інформації, затриманий на теперішній час Владислав Марченко — це голова фракції "Самопоміч" в обласній раді і заступник голови обласної ради. І також фактично розшукують Анатолія Пустоварова, це заступник міського голови Запоріжжя від фракції "Опозиційний блок", до якого зранку прийшли з обшуками, а він несподівано зник, і на теперішній час телефон його не відповідає, і знайти його не можуть. Інкриміновано цим фігурантам ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 3 ст. 368 — це привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах, а також отримання хабара, знову ж таки, посадовими особами органів місцевого самоврядування. 

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    Насправді ці обвинувачення пов'язані із певними фальсифікаціями з ProZorro, коли робилися в міській раді порогові закупки. Там менше 200 тисяч штучно робилися, і постачалися і в дитячі садки, і в школи на різне спортивне обладнання, продукти харчування, фактично дорожче у 7-10 разів від загальноринкової вартості. Тут можна сказати, що з кожної гривні 70-90 копійок фактично вкрадалися. У нас були неодноразово комісії. Ще рік тому ми піднімали ці питання, подавали відповідно звернення, порушувалися кримінальне провадження. До речі, першим це кримінальне провадження порушував прокурор, прокуратура №2 міста Запоріжжя Роман Мазурік. І там також були обшуки. Тобто це довга така ситуація, і вона дуже резонансна в Запоріжжі, оскільки вона фактично стосується дітей, гуманітарної сфери. І вона звичайно, мешканців міста дуже турбувала. Питання в цих особах. Ми не можемо стверджувати, поки не буде обвинувального вироку, про те, що саме Марченко чи саме Пустоваров винні в цих злочинах. Але те, що давно вже існують певні маніпуляції, певні зловживання, це в Запоріжжі ні для кого не є таємницею.

    Хто саме проводить обшуки — СБУ чи прокуратура? 

    — Це спільна спецоперація. Процесуальне керівництво здійснює прокуратура Харківської області, і також спільно з оперативними співробітниками СБУ, які приїхали з міста Києва. Насправді дуже дійсно така масштабна спецоперація, і в міській раді проводилися ряд обшуків, і слідчих дій. Я думаю, що правоохоронці в конкретному випадку дуже плідно попрацювали, і там мають бути обґрунтовані докази саме того, що саме ці особи винні у спричинені шкоди громаді, у особливо великих розмірах. Ну, там мова йде про те, що близько 50 фірм створювалися, штучних, і як би сказати, тендер ProZorro проводився виключно на папері, і підряди отримували "кишенькові" фірми зазначених осіб. І звичайно, це порушення закону, і це приносить значну шкоду громаді. 

    Пресс-конференция. Архивное фото
    AFP PHOTO / FRANCK FIFE
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    Це питання ми підіймали, коли ми з депутатською комісією об'їжджали дитячі садки, школи міста Запоріжжя, і нам поступили скарги від того, що було закуплено спортивне обладнання, яке взагалі було неякісним, воно фактично, нічого з ним робити не можна було. Подушки були закуплені, які настільки воняли, що це було дуже небезпечно для дітей. І ми давно це питання підіймали на сесіях міської, обласної ради і вимагали правоохоронців робити їх роботу, знаходити винних, і закінчувати злочинну цю діяльність. Вона така, дуже цинічні фактично ці злочини. І обшуки, які раніше проводилися, там неякісні продукти харчування знаходилися, що фактично помиями наших дітей годували. Врешті-решт це призвело зараз до цих слідчих дій. Ми подивимося, в будь-якому випадку в нас презумпція невинуватості принцип дії, і не можна звинувачувати поки що конкретних осіб, що саме вони і цьому винні. Це вже завдання прокуратури — належним чином довести це в суді. 

    Місцеві жителі якось коментують сьогоднішні події? 

    — Звичайно. Це сильний резонанс дуже відбувається зараз. Позиція партії "Самопоміч" зрозуміла. Вони кажуть, що це є певний політичний тиск на них, тому що сьогодні ще й депутат міської ради міста Мелітополя також затриманий. А позиція прокуратури — це те, що є належні допустимі докази того, що саме ці особи винні в тому, що спричинили шкоду громаді в особливо великих розмірах. Ми можемо сказати про те, що ми не прокуратура, і ми не адвокати в даному випадку Марченка, як громада, ми можемо сказати про те, що дійсно зловживання є, і порушення ми там бачили. Питання в тому, чи саме в цьому Пустоваров винен, заступник мера від Опозиційного блоку, чи саме в цьому Марченко винен, голова фракції "Самопоміч" в обласні раді, чи саме в цьому Дарія Трухан винна, яка голова фракції "Самопоміч" у міській раді. От на ці питання має дати повну відповідь слідство. А захисники, адвокати будуть робити свою роботу, і доводити, що ці особи є не винні. Зараз питання саме актуальне — це яким буде запобіжний захід, оскільки Марченко повезли в місто Харків, і ми розуміємо, що суд буде там проходити. І я думаю, що будуть просити тримання під вартою представники прокуратури. Питання, який буде запобіжний захід: чи це застава, чи домашній арешт, і як далі ці особи будуть виконувати їх посадові обов'язки, чи будуть вони відсторонені від посад. 

    Станислав Ежов
    strana.ua
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    Стосовно втечі заступника мера Запоріжжя Анатолія Пустоварова, чи був оголошений якийсь план "Перехоплення"? 

    — Насправді процесуально це потребує часу для того, щоб людину оголосити в розшук, для цього є процесуальні вимоги, має бути підозра складена тощо. Тобто на теперішній час офіційно Пустоваров не оголошений в розшук. Але неофіційно його тут, безумовно, розшукують для того, щоб затримувати і давати йому підозру, тому що завдання таке стоїть. Але де він знаходиться, невідомо. Хоча він діючий заступник мера, тобто як це тепер робити з його посадовими обов'язками… звичайно, це призведе до таких негативних наслідків. Оскільки вчора бюджет міська рада приймала, і ці чиновники мають працювати, а не ухилятися від слідчих дій і десь знаходитися в незрозумілому місці. Будемо уважно слідкувати за цими подіями, і сподіваймося, що і прокуратура буде працювати в межах закону, і належно доводити винність особи. Тому що останнім часом боротьба з корупцією у нас — це було "фотополювання", зловили якогось начебто корупціонера, сфоткали, по телевізору показали, і відпустили. І справи ці потім розсипаються в судах. Така негативна тенденція є. Тому дійсно це турбує людей в Запоріжжі. Тому якщо прокуратура пішла на такі заходи, в них мають бути належні допустимі докази того, що це саме ці особи винні в тому, в чому їх обвинувачують.

    К слову, закон о видеофиксации обысков станет одним из инструментов восстановления экономики, поскольку даст возможность развиваться национальному бизнесу, считает политолог Василий Мокан.

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