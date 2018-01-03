Суд в Харькове дал год условно фигуранту дела о "рюкзаках Авакова"

КИЕВ, 3 дек — РИА Новости Украина. Московский районный суд Харькова приговорил к 1 году лишения свободы условно местного жителя Владимира Иванова за подделку документации о поставке фирмой "Днипровенд" рюкзаков для Министерства внутренних дел. Об этом говорится в приговоре суда, передают "Українські новини".

Указано, что подсудимый, уроженец Балаклеи Харьковской области, работает менеджером отдела продаж ООО "Спецавтоматика Украина". Между ним и Специализированной антикоррупционной прокуратурой было заключено соглашение о признании вины. Суд утвердил данное соглашение и приговорил Иванова к 1 году тюрьмы условно.

Решением суда установлено, что в конце 2014 — начале 2015 года обвиняемый, находясь по адресу г. Харьков, ул. Сомовская, 12 б, являясь активным участником "конвертационного центра", получил от руководителей "конвертцентра" задачу изготовить и подделать документы, необходимые для участия ООО "Днипровенд" в переговорной процедуре закупки рюкзаков в МВД.

Как отмечается, подсудимый выполнил данное поручение, подделав на документах подпись директора "Днипровенда", печать фирмы и ряд других документов, включая первый экземпляр проекта договора о закупке рюкзаков между ООО "Днипровенд" и МВД.

Указанные поддельные документы, при неустановленных досудебным расследованием обстоятельств, были использованы во время проведения переговорной процедуры закупки рюкзаков 9 февраля 2015 года.

В марте 2015 года подсудимый изготовил и подделал документы "Днипровенда" о поставке рюкзаков в Центральную базу ресурсного обеспечения МВД, в частности, расходную накладную, акт об осмотре и приемке рюкзаков по договору и т. п.

"В дальнейшем указанные документы были использованы при поставке рюкзаков на Центральную базу ресурсного обеспечения МВД Украины в марте-мае 2015 года", — сказано в приговоре суда.

Таким образом, подсудимый своими умышленными действиями совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса.

Отмечается, что вину подсудимого смягчило то, что он активно помогал раскрытию преступления и при его осуществлении был материально зависим от организаторов преступной схемы.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о задержании бывшего замминистра внутренних дел и еще двух человек по делу о растрате около 520 тысяч долларов во время закупки МВД рюкзаков в 2015 году. Позже стало известно, что среди задержанных был сын Авакова Александр. В МВД назвали это дело политическим и направленным на дискредитацию министра и его семьи. Аваков выразил уверенность, что его сын в суде докажет свою невиновность. Суд избрал меры пресечения фигурантам дела в виде личных обязательств, в частности, для сына главы МВД, который проходит по делу о растрате госсредств. Он должен являться на вызовы прокуратуры и не покидать место регистрации, также он должен сдать загранпаспорт.