СМИ сообщают, что Яценюк продал свою долю в телеканале за 1,5 миллиона долларов, а купил он ее же всего четыре месяца назад за 135 тысяч долларов. Разница – 11 раз. Даже вооруженное ограбление не дает такой доходности, отмечает юрист Андрей Портнов.
Согласно заявлению телеканала "Эспрессо", отчуждение долей Арсения Яценюка и Инны Аваковой в уставном капитале в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment не повлияет на редакционную политику.
По данным реестра юридических лиц, Арсений Яценюк внес 42,6 тысячи гривен в уставной фонд компании "Астра финанс", на которую оформлена цифровая лицензия телеканала. Таким образом, доля Яценюка составила 40%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".