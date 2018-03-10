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СМИ сообщают, что Яценюк продал свою долю в телеканале за 1,5 миллиона долларов, а купил он ее же всего четыре месяца назад за 135 тысяч долларов. Разница – 11 раз. Даже вооруженное ограбление не дает такой доходности, отмечает юрист Андрей Портнов.