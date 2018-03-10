наверх
10.03.201806:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Эспрессо ТВ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Арсен Аваков и Арсений Яценюк. Архивное фото
    Портнов: Яценюк и Аваков пошли по пути Януковича
    07:05 04.01.2018
    5081
    СМИ сообщают, что Яценюк продал свою долю в телеканале за 1,5 миллиона долларов, а купил он ее же всего четыре месяца назад за 135 тысяч долларов. Разница – 11 раз. Даже вооруженное ограбление не дает такой доходности, отмечает юрист Андрей Портнов.
    Арсен Аваков и Арсений Яценюк. Архивное фото
    Стало известно, кому Яценюк и жена Авакова отдали телеканал "Эспрессо"
    23:32 30.12.2017
    1306
    Согласно заявлению телеканала "Эспрессо", отчуждение долей Арсения Яценюка и Инны Аваковой в уставном капитале в пользу иностранной компании Atmosphere Entertainment не повлияет на редакционную политику.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк стал совладельцем телеканала
    18:29 16.08.2017
    1485
    По данным реестра юридических лиц, Арсений Яценюк внес 42,6 тысячи гривен в уставной фонд компании "Астра финанс", на которую оформлена цифровая лицензия телеканала. Таким образом, доля Яценюка составила 40%.
    Телевизионный пульт. Архивное фото
    Нацсовет проверит телеканал, транслировавший выступление Путина
    17:30 24.12.2014
    134
    Замглавы Нацсовета Григорий Шверк сообщил, что телеканал "Эспрессо" транслировал 4 декабря послание российского лидера, в связи с чем было вынесено предупреждение.
    Заседание Нацсовета Украины по вопросам ТВ и радиовещания
    Нацсовет вынес предупреждение телеканалу, транслировавшему послание Путина
    16:15 18.12.2014
    626
    Глава Нацсовета Юрий Артеменко сообщил, что ведомство вынесло предупреждение телеканалу "Эспрессо", транслировавшему 4 декабря послание Владимира Путина.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
    0
    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
    Все теги

    Персоны