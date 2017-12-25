Появились новые данные вокруг задержания Яценюка в Женеве

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Визит лидера "Народного фронта", экс-премьер-министра Арсения Яценюка в Швейцарию является частным и семейным, официальных или деловых встреч не планируется, сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

"Не стоит вдаваться в конспирологию. Никаких официальных, полуофициальных или неофициальных деловых встреч Яценюк там не планирует. Это — частная семейная поездка", — написала он на своей странице в Facebook.

При этом она назвала сообщения о "недействительном паспорте" Яценюка или якобы обнаруженных во время таможенного контроля 50 тыс. долларов наличными "бредом" и "выдумками".

"Арсений Яценюк, как бывший глава МИД, имеет ранг чрезвычайного и полномочного посла. Поэтому пользуется дипломатическим паспортом пожизненно", — добавила Лаппо.

Причиной недоразумения в Женевском аэропорту она назвала "абсурдный запрос россиян в Интерпол из-за якобы участия Яценюка в войне в Чечне".

Ранее Лаппо сообщила, что политика задержали на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу России, но после проверки отпустили. В МВД Украины заявили, что никаких препятствий для передвижения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или его каналами не существует.