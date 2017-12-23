Стоять! Яценюка задержали в аэропорту Швейцарии - СМИ

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали для проверки документов правоохранители в аэропорту Женевы. Об этом сообщил очевидец, который летел с Яценюком одним рейсом, пишет "Страна".

Экс-премьер прилетел в Швейцарию 23 декабря рейсом 0485 Киев-Женева.

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"Он летел видимо с дочерью. Его остановили на паспортном контроле и начали изучать его дипломатический зелёный паспорт. Все время говорили про Интерпол, долго дискутировали, а после увели его видимо для выяснения обстоятельств", — сообщил очевидец.

По словам очевидца, девушка, которая летела с Яценюком, поинтересовалась у него, что у него за проблемы с паспортом, а он достаточно громко сказал "Это видимо по запросу русских".

Что было с премьером дальше очевидец не знает, так как он прошёл паспортный контроль, а Яценюка куда-то увели. Вероятно, для проверки документов.

Ранее Арсений Яценюк, возглавлявший правительство Украины с февраля 2014 года по апрель 2016 года, заявил, что за это время получил грыжу позвоночника.