Соцсети бурно обсуждают задержание Яценюка в Женеве

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Экс-премьера Украины, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка задержали на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу России, но после проверки отпустили, сообщила его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

В марте суд в Ессентуках заочно арестовал Яценюка, обвиняемого в бандитизме. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в розыск. Яценюк заявлял о намерении обратиться в ЕСПЧ с иском против РФ.

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"Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следкома, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне", — написала Лаппо на своей странице в Facebook в субботу.

По ее словам, через десять минут все выяснили и пропустили, предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете.

Сеть активно обсуждает инцидент с Яценюком:

Анатолий Контрибуц‏/Twitter

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