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    Политика

    Задержание Яценюка в аэропорту Швейцарии: появилась реакция Интерпола

    (обновлено: )1523015
    Международная организация уголовной полиции приняла решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска бывшего премьера Украины Арсения Яценюка.
    Арсений Яценюк
    УНИАН

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует. Об этом сообщили в украинском бюро Интерпола.

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    "При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ — необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян", — отмечается в сообщении.

    Подчеркивается, что международная организация уголовной полиции определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка.

    Ранее СМИ со ссылкой на очевидца сообщили, что в аэропорту Женевы правоохранители задержали Яценюка. Он был с дочерью.

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