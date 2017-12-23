Задержание Яценюка в аэропорту Швейцарии: появилась реакция Интерпола

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует. Об этом сообщили в украинском бюро Интерпола.

"При рассмотрении последнего обращения Российской Федерации об объявлении Арсения Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе в течение короткого времени разобрался в этой ситуации, признал это обращение РФ — необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян", — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что международная организация уголовной полиции определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидца сообщили, что в аэропорту Женевы правоохранители задержали Яценюка. Он был с дочерью.