МВД прокомментировало задержание Яценюка

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Никаких препятствий для передвижения экс-премьера Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе Интерпола или его каналами не существует, сообщили в МВД.

В украинском правоохранительном ведомстве сообщили, что при рассмотрении обращения РФ об объявлении Яценюка в розыск по линии Интерпола за якобы совершенные им в Чечне преступления Генеральный секретариат Интерпола в Лионе признал это обращение "необоснованным и отменил розыскной циркуляр россиян".

"Поэтому никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола — не существует. Международная организация уголовной полиции — Интерпол определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка", — говорится в сообщении на странице МВД Украины в Facebook.

Напомним, ранее пресс-секретарь экс-премьера, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка Ольга Лаппо в субботу сообщила, что политика задержали на паспортном контроле в аэропорту Женевы по запросу России, но после проверки отпустили.

В марте суд в Ессентуках (Ставропольский край РФ) заочно арестовал Яценюка, обвиняемого в бандитизме. В отношении экс-премьера заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что он 21 февраля был объявлен в розыск.