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    Политика

    По запросу России. Стали известны причины задержания Яценюка в аэропорту Швейцарии

    (обновлено: )2857284
    Арсения Яценюка остановили на паспортном контроле по запросу России — из-за обвинений в участии в боевых действиях в Чечне.
    Арсений Яценюк
    УНИАН

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В пресс-службе бывшего премьер министра Арсения Яценюка прокомментировали факт задержания в аэропорту Женевы. Комментарий опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Народного фронта" Ольга Лаппо.

    Пост Ольги Лаппо в facebook

    "Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следом, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", — написала Лаппо.

    По ее словам, это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле.

    Ранее СМИ со ссылкой на очевидца сообщили, что в аэропорту Женевы правоохранители задержали Яценюка. Он был с дочерью.

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