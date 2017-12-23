По запросу России. Стали известны причины задержания Яценюка в аэропорту Швейцарии

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В пресс-службе бывшего премьер министра Арсения Яценюка прокомментировали факт задержания в аэропорту Женевы. Комментарий опубликовала на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Народного фронта" Ольга Лаппо.

Пост Ольги Лаппо в facebook

"Какими бы абсурдными ни были обвинения российского следом, но они имеют реальные последствия. Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России — по всем уже известными абсурдными обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", — написала Лаппо.

По ее словам, это еще раз подтверждает, кого боятся в Кремле.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидца сообщили, что в аэропорту Женевы правоохранители задержали Яценюка. Он был с дочерью.