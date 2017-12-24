Хроника 23 декабря: задержание Яценюка, "Нацкорпус" против коммунистов

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев обвиняет РФ из-за строительства "Северного потока II", в Киевской области — вспышка африканской чумы, а в Одессе вандалы облили красной краской знак участникам АТО.

Главные события и заявления минувших суток — в кратком обзоре РИА Новости Украина.

Яценюка задержали в аэропорту Швейцарии

Бывшего премьера Арсения Яценюка задержали правоохранители для проверки документов в аэропорту Женевы. Об этом сообщил очевидец, который летел с Яценюком одним рейсом.

Экс-премьер прилетел с дочерью в Швейцарию рейсом 0485 Киев-Женева. По словам очевидца, девушка, которая летела с Яценюком, поинтересовалась у него, что у него за проблемы с паспортом, а он достаточно громко сказал: "Это, видимо, по запросу русских".

Никаких официальных препятствий для передвижения экс-премьера по всему миру по инициативе или по каналам Интерпола не существует. Об этом сообщили в украинском бюро Интерпола. Подчеркивается, что международная организация уголовной полиции определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения РФ по поводу розыска Яценюка.

Меркель и Макрон требуют возвращения российских офицеров в СЦКК

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали вернуть российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.

Лидеры государств также призвали обе стороны конфликта в Донбассе как можно скорее реализовать договоренности о перемирии. Кроме этого Меркель и Макрон призвали к скорейшей реализации договоренностей об обмене пленными в Донбассе.

Позднее в РФ назвали условия для возвращения российских офицеров в СЦКК: для этого необходимо, прежде всего, "прекращение провокаций со стороны Киева", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Нацкорпус" сорвал съезд молодых коммунистов

Активисты из "Нацкорпуса" сорвали в Киеве съезд молодежного крыла украинских коммунистов. Об этом говорится в сообщении на сайте "Нацкорпуса".

По прибытии активистов "Нацкорпуса", коммунисты забаррикадировались в помещении и вызвали полицию. Представители правоохранительных органов встали на защиту "молодых коммунистов", — пожаловались в Нацкорпусе. Против радикалов был применен слезоточивый газ.

Заявление главы "Нафтогаза" Коболева по РФ

С помощью "Северного потока ІІ" Россия пытается открыть дорогу "к полноценной военной агрессии против Украины". Об этом заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины"Андрей Коболев.

"Действительно, этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом, ибо цель Путина — это убрать транспортировку российского газа через территорию Украины, чтобы открыть дорогу к полноценной военной агрессии", — сказал Коболев.

Ополченцы нарушили "новогоднее" перемирие — ВСУ

Спикер штаба АТО Василий Лабай заявил о нарушении установленного с 23 декабря режим тишины, отметив, что ополченцы обстреляли позиции силовиков на Светлодарской дуге.

"С начала этих суток и ориентировочно до 11.30 режим тишины придерживался. После чего был совершен обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районе села Луганское на Светлодарской дуге", — сообщил в субботу Василий Лабай в телеэфире.

По его словам, учитывая то, что этот обстрел не угрожал жизни силовиков, огонь в ответ не открывался.

В Киевской области вспышка африканской чумы

В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области обнаружена вспышка африканской чумы.

"22 декабря по результатам изучения санитарной диагностики и экспертизы в образцах двух трупов свиней обнаружен вирус АЧС — африканской чумы. Домашние животные выращивались в хозяйстве местной жительницы села Подгорцы Обуховского района Киевской области…", — сообщил зам начальника отдела безопасности среды Госпродпотребслужбы в Киевской области Евгений Ткач.

Новые детали штурма автосалона в Одессе

Заместитель сотника "Самообороны Майдана" в Одессе Максим Ищук рассказал о перестрелке возле автосалона и конфликте с бывшими бойцами "Айдара".

Инцидент произошел на улице Атамана Головатого. По словам Ищука, конфликт действительно произошел между самообороновцами и бывшими бойцами "Айдара".

"Было разбойное нападение со стороны бывших добровольцев батальона "Айдар"на жилье главы ячейки Военно-патриотического клуба "Айдар". Действительно, там были члены "Самообороны" для помощи правоохранительным органам, — утверждает Ищук.— Автосалон не захватывали. Туда забежал один из нападавших, пытаясь скрыться от правоохранителей. Там его и задержали. Стрельбу начали нападавшие".

Самый криминогенный район Киева

Наибольшее количество преступлений в 2017 году произошло в Деснянском районе Киева — там, по состоянию на конец ноября, совершили почти 9564 правонарушений.

По состоянию на 30.11.2017 года, из них раскрыто — 1783. Наименее уголовным районом оказался Подольский — 2514 совершенных преступлений, 1176 раскрытых.

В Одессе вандалы облили красной краской знак участникам АТО

В Одессе неизвестные облили краской памятный знак "Погибшим воинам АТО".

"В Шевченковское отделение полиции Приморского отдела полиции Одессы поступило сообщение о повреждении памятника воинам, погибшим в АТО, установленного на территории Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко, 4. В ночное время неустановленные лица облили краской мемориальный камень "Погибшим воинам АТО", — сообщает полиция.

Убийство журналиста Веремия. ОБСЕ раскритиковала решение киевского суда

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил растерянность в связи с решением киевского суда, который приговорил Юрия Крысина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, к условному сроку.

Ранее Шевченковский районный суд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы условно и отпустил из зала суда.

Кличко-младший удивил заявлением об Украине с Россией

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что отношения между Украиной и Россией скоро улучшатся. Об этом он заявил немецкому деловому изданию Brandeins.

Легендарный боксер считает, что со временем все лишь будут недоумевать, как развязалась война.

Умер известный украинский политик и правозащитник

Украинский общественно-политический деятель, правозащитник и педагог Роман Сидяга умер на 77 году жизни в Тернопольской области.

"Один из основателей Украинской Хельсинской группы умер 23 декабря в маршрутном автобусе по дороге из родных Великих Борок в Тернополь, куда спешил на памятные мероприятия, посвященные Вячеславу Чорноволу", — сообщило местное издание Галас.

Умер участник группы "Песняры"

На 71-м году жизни в Германии скончался лидер ВИА "Сябры"и участник группы "Песняры"Валентин Бадьяров. Об этом сообщил друг артиста Николай Подгорнов.

Музыкант умер 21 декабря от рака. Бадьяров был скрипачом первого состава группы "Песняры", а также участником "Поющих гитар". Музыкант также был художественным руководителем ансамбля "Сябры", участвовал в создании таких песен, как "Алеся", "Касив Ясь канюшыну", "Рушники", "Александрына"и "Беларусь ты моя".

Суд: Трамп превысил полномочия, подписав иммиграционный указ

Апелляционный суд 9 округа США в Сан-Франциско, штат Калифорния, постановил, что третий иммиграционный указ президента США Дональда Трампа выходит за рамки его полномочий, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

"В третий раз мы призваны оценить законность усилий президента, направленных на то, чтобы запретить более 150 миллионам граждан из шести обозначенных (мусульманских — ред.) стран въезд в США и получение иммиграционных виз. Мы пришли к выводу, что издание соответствующего указа президентом вновь превышает объем его делегированных полномочий", — говорится в постановлении.