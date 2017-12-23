Ополченцы нарушили "новогоднее" перемирие - ВСУ

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Спикер штаба АТО Василий Лабай заявил о нарушении установленного с 23 декабря режим тишины, отметив, что ополченцы обстреляли позиции силовиков на Светлодарской дуге.

"С начала этих суток и ориентировочно до 11.30 режим тишины придерживался. После чего был совершен обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районе села Луганское на Светлодарской дуге", — сообщил в субботу Василий Лабай в эфире телеканала "112 Украина". По его словам, учитывая то, что этот обстрел не угрожал жизни силовиков, огонь в ответ не открывался.

"Такими действиями пытаются сорвать новогоднее перемирие", — добавил он. Лабай отметил, что если в дальнейшем будет существовать угроза здоровью и жизни украинских военных, украинская страна будет вынуждена защищаться и открывать ответный огонь из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями.

В то же время представители ЛНР и ДНР ранее заявили о том, что украинские силовики разместили тяжелое вооружение у линии соприкосновения.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.