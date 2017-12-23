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    Н - незаконность. "Нацкорпус" сорвал съезд молодых коммунистов

    (обновлено: )360013
    По прибытии активистов "Нацкорпуса", коммунисты забаррикадировались в помещении и вызвали полицию. Представители правоохранительных органов встали на защиту молодых коммунистов.
    Нацкорпус сорвал в Киеве съезд украинского комсомола
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Активисты из "Национального корпуса" сорвали в Киеве съезд молодежного крыла украинских коммунистов. Об этом говорится в сообщении на сайте "Нацкорпуса".

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    "23 декабря активисты "Национального корпуса" обнаружили и обезвредили проведения незаконного сборища "молодых ленинцев" в центре Киева. Запрещен законом, но не ликвидирован из-за слабости украинской власти полностью так называемый "ленинский коммунистический союз молодежи" с помощью своих кураторов из России активно готовит плацдарм для восстановления красной заразы в Украине", — говорится в сообщении.

    По прибытии активистов "Нацкорпуса", коммунисты забаррикадировались в помещении и вызвали полицию. Представители правоохранительных органов встали на защиту "молодых коммунистов", — пожаловались в Нацкорпусе. Против радикалов был применен слезоточивый газ.

    В распоряжении "Нацкорпуса" оказались рабочие материалы "пленума ЦК".

    Ранее драка с применением слезоточивого газа и файеров произошла между полицейскими и активистами, которые выступают против застройки сквера в центре Кременчуга.

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