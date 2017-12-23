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    Экс-бойцы "Айдара" хотели ограбить квартиру. Новые детали штурма автосалона в Одессе

    (обновлено: )58424
    Согласно данным, было разбойное нападение со стороны бывших добровольцев батальона "Айдар" на жилье главы ячейки Военно-патриотического клуба "Айдар".
    Спецоперация в Одессе: полиция штурмовала автосалон, заблокированное движение, 22 декабря 2017
    facebook.com/rkozlovsky

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Заместитель сотника "Самообороны Майдана" в Одессе Максим Ищук рассказал про перестрелку возле автосалона и участие активистов организации. Об этом сообщает "Думская".

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    Инцидент произошел на улице Атамана Головатого. По словам Ищука, конфликт действительно произошел между самообороновцами и бывшими бойцами "Айдара".

    "Было разбойное нападение со стороны бывших добровольцев батальона "Айдар" на жилье главы ячейки Военно-патриотического клуба "Айдар". Действительно, там были члены "Самообороны" для помощи правоохранительным органам", — утверждает Ищук.

    "Автосалон не захватывали. Туда забежал один из нападавших, пытаясь скрыться от правоохранителей. Там его и задержали. Стрельбу начали нападавшие", — говорит он.

    Отметим, что впоследствии задержанных отпустили. Их намерены привлечь лишь к административной ответственности.

    Ранее СМИ и соцсети сообщили о стрельбе в одном из автосалонов Одессы, в котором забаррикадировались грабители и пытались отстреливаться.

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