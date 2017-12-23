В Одессе вандалы облили красной краской знак участникам АТО

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Одессе неизвестные облили краской памятный знак "Погибшим воинам АТО".

"В Шевченковское отделение полиции Приморского отдела полиции Одессы поступило сообщение о повреждении памятника воинам, погибшим в АТО, установленного на территории Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко, 4. В ночное время неустановленные лица облили краской мемориальный камень "Погибшим воинам АТО", — сообщает полиция.

Сергей Братук, facebook Оскверненный знак воинам АТО

В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что неизвестные облили красной краской памятник участникам Украинской повстанческой армии в Харькове.