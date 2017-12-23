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    Происшествия

    В Одессе вандалы облили красной краской знак участникам АТО

    (обновлено: )415161
    В полиции сообщили, что в ночь на субботу неустановленные лица облили краской мемориальный камень "Погибшим воинам АТО".
    Оскверненный знак воинам АТО
    Сергей Братук, facebook

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В Одессе неизвестные облили краской памятный знак "Погибшим воинам АТО".

    "В Шевченковское отделение полиции Приморского отдела полиции Одессы поступило сообщение о повреждении памятника воинам, погибшим в АТО, установленного на территории Одесской областной государственной администрации на проспекте Шевченко, 4. В ночное время неустановленные лица облили краской мемориальный камень "Погибшим воинам АТО", — сообщает полиция.

    Сергей Братук, facebook
    Оскверненный знак воинам АТО

    В настоящее время принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению указанного правонарушения. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 (уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры) Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что неизвестные облили красной краской памятник участникам Украинской повстанческой армии в Харькове. 

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