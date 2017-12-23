Умер участник группы "Песняры"

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. На 71ом году жизни в Германии скончался лидер ВИА "Сябры" и участник группы "Песняры" Валентин Бадьяров.

Об этом сообщил друг артиста Николай Подгорнов.

Музыкант умер 21 декабря от рака. Белорусский музыкант Валентин Бадьяров скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщил поклонникам его коллега Николай Подгорнов.

— Saltykov Sergei (@GLEMHAYS) 22 декабря 2017 г.

​Бадьяров был скрипачом первого состава группы "Песняры", а также участником "Поющих гитар".

Музыкант так же был художественным руководителем ансамбля "Сябры", участвовал в создании таких песен, как "Алеся", "Касив Ясь канюшыну", "Рушники", "Александрына" и "Беларусь ты моя".

Напомним, российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.