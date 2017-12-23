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    Культура

    Умер участник группы "Песняры"

    (обновлено: )75103
    Сообщается, что лидер ВИА "Сябры" и участник группы "Песняры" Валентин Бадьяров скончался в Германии от рака. Музыканту было 70 лет.
    Валентин Бадьяров
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    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. На 71ом году жизни в Германии скончался лидер ВИА "Сябры" и участник группы "Песняры" Валентин Бадьяров.

    Об этом сообщил друг артиста Николай Подгорнов. 

    Музыкант умер 21 декабря от рака. Белорусский музыкант Валентин Бадьяров скончался на 71-м году жизни. Об этом сообщил поклонникам его коллега Николай Подгорнов. 

    ​Бадьяров был скрипачом первого состава группы "Песняры", а также участником  "Поющих гитар".

    Музыкант так же был художественным руководителем ансамбля "Сябры", участвовал в создании таких песен, как "Алеся", "Касив Ясь канюшыну", "Рушники", "Александрына" и "Беларусь ты моя". 

    Напомним, российский оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября утром в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга.

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