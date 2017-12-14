Путину важно подчеркнуть особую связь Украины и РФ - Рудяков

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В четверг, 14 декабря президент РФ Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. В рамках общения со СМИ Путин говорил и об Украине. В частности, президент подчеркнул, что считает русских и украинцев одним народом, ответил на вопросы о судьбе Донбасса и поделился мнением о деятельности в Украине Михаила Саакашвили.

По мнению эксперта-международника Павла Рудякова, тема Украины изначально не могла быть основной на пресс-конференции Владимира Путина.

"Тема Украины хоть и присутствовала на общении президента РФ со СМИ, но была там не основной. Да и из того, что говорил Владимир Путин вряд ли мы услышали что-то новое. Эти тезисы не раз озвучивались самим Путиным, и уполномоченными им людьми. Единственное, что модальность речи президента была изменена в сторону большей определенности и четкости формулировок. Это вполне можно объяснить. Во-первых, это предвыборная конференция. Во-вторых, ведя переговоры с Западом по украинской теме, РФ упорно стоит на учете ее интересов в урегулировании конфликта, уступать не собирается", — отметил Рудяков.

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Эксперт считает, что Путин не случайно продолжает придерживаться ранее принятых в РФ формулировок по событиям в Украине.

"Слова Путина о "госперевороте" в Украине и "несогласных жителях Донбасса" — свидетельство того, что контактах с Западом Россия будет отставать свои интересы в этом направлении, на основе этой, более жесткой платформы", — говорит специалист.

Также он прокомментировал высказывание президента о том, что русские и украинцы являются "одним народом".

"Это говорит о личной позиции Путина. Эта точка зрения о восточно-славянском единстве существует и является элементом исторической обоснованности наличия особых интересов РФ на украинском направлении. Здесь напрашиваются параллели с Турцией, где президент Эрдоган в своих выступлениях по Кавказу, Балканам регулярно подчеркивает общее истерическое прошлое в рамках бывшей Османской империи. Для Путина важно еще раз напомнить об особого рода связях Украины и России", — считает эксперт.

Рудякова не удивила позиция Путина по присутствию в Украине Михаила Саакашвили, которое тот назвал плевком в сторону государства.

"Это больше продиктовано не столько государственным взглядом, сколько личным отношением Путина к Саакашвили, которое далеко от нейтрального. Это один из взглядов, который присутствует и у нас — что Саакашвили международный клоун, которому Украина позволяет такие вещи, которые никогда не позволила бы своему гражданину", — резюмировал Рудяков.