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    В РФ назвали условия для возвращения российских офицеров в СЦКК

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (381)

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    В Госдуме заявили, что "странам Запада нужно не ограничиваться лишь пустыми призывами, а добиваться реального выполнения украинскими властями своих обязательств по минским соглашениям".
    Российский флаг
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Для возвращения российских офицеров в СЦКК в Донбассе необходимо, прежде всего, "прекращение провокаций со стороны Киева", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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    По его словам, странам Запада нужно не ограничиваться лишь пустыми призывами, а добиваться реального выполнения украинскими властями своих обязательств по минским соглашениям.

    "Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых, прежде всего, прекращение провокаций в отношении наших офицеров. И здесь также кроме голых призывов, Западу очевидно нужно добиваться реального выполнения от украинских властей своих обязательств по минским соглашениям", — заявил Слуцкий РИА Новости.

    Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров в СЦКК в Донбассе.

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