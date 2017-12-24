В РФ назвали условия для возвращения российских офицеров в СЦКК

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Для возвращения российских офицеров в СЦКК в Донбассе необходимо, прежде всего, "прекращение провокаций со стороны Киева", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Читайте также: Донбасс: жизнь от перемирия до перемирия

По его словам, странам Запада нужно не ограничиваться лишь пустыми призывами, а добиваться реального выполнения украинскими властями своих обязательств по минским соглашениям.

"Для возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе необходимо выполнение Киевом всех условий, среди которых, прежде всего, прекращение провокаций в отношении наших офицеров. И здесь также кроме голых призывов, Западу очевидно нужно добиваться реального выполнения от украинских властей своих обязательств по минским соглашениям", — заявил Слуцкий РИА Новости.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров в СЦКК в Донбассе.