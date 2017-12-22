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    Порошенко и Тиллерсон обсудили "безответственный вывод" офицеров РФ из СЦКК

    Тема:

    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (340)

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    По словам Святослава Цеголко, Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации в Донбассе из-за увеличения количества обстрелов и "безответственный вывод российских офицеров из СЦКК".
    Президент Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон
    пресс-служба президента

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и госсекретарь США Рекс Тиллерсон по телефону обсудили обострение ситуации в Донбассе из-за увеличения числа обстрелов и вывод российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

    "Президент Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Тиллерсон… Порошенко и Тиллерсон обсудили обострение ситуации в Донбассе из-за увеличения количества обстрелов… и безответственный вывод российских офицеров из СЦКК", — написал Цеголко в своем микроблоге в Twitter.

    Святослав Цеголко/Twitter, 22 декабря 2017

    Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей.

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    Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в отношении них и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.

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