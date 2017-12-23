Меркель и Макрон потребовали возвращения российских офицеров в СЦКК

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.

"Они (Меркель и Макрон) требуют возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК)", который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня", — говорится в заявлении.

Они также призвали обе стороны конфликта в Донбассе как можно скорее реализовать договоренности о перемирии. "Ввиду неустойчивой ситуации в области безопасности они (Меркель и Макрон) призывают к незамедлительным и поддающимся контролю мерам по стабилизации режима прекращения огня", — сообщается в пресс-релизе.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.