наверх
23.12.201722:06
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Польша обратилась к РФ: верните российских офицеров в СЦКК

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (379)

    (обновлено: )47772
    Как отмечается, МИД Польши с обеспокоенностью воспринял эскалацию вооруженного конфликта в Украине, что подтверждается оценкой Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.
    Представители ОБСЕ и СЦКК проинспектировали соблюдение режима перемирия в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина. Польша просит российских представителей вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), говорится в заявлении МИД республики.

    Дом, пострадавший в результате обстрела в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: жизнь от перемирия до перемирия

    "МИД Польши с обеспокоенностью воспринял эскалацию вооруженного конфликта в Украине, что подтверждается оценкой Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ (СММ). Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года", — говорится в заявлении.

    По мнению польской стороны, "фактором, способствующим увеличению напряжения, является вывод Россией своих представителей из СЦКК".

    Польша, имеющая в Специальной мониторинговой миссии второй по численности контингент из стран ЕС, рассматривает этот шаг "как очередную попытку ухудшения безопасности работы наблюдателей и дальнейшего ограничения возможности выполнения ими задач на соответствующей территории".

    "Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК", — говорится в заявлении.

    Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дональд Трамп и Петр Порошенко
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Представители ОБСЕ и СЦКК проинспектировали соблюдение режима перемирия в Донецкой области
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Шпионские командировки: поездки Гройсмана в компании "агента ФСБ"
    Шпион в Кабмине. СБУ задержала переводчика Гройсмана