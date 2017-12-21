В Совфеде РФ назвали профанацией идею Порошенко по СЦКК в Донбассе

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. Предложение президента Украины Петра Порошенко ввести в состав Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК) представителей Германии и Франции является "чистейшей воды профанацией", заявил первый зампред комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В среду Порошенко заявил, что опасность эскалации конфликта на востоке Украины в последние дни увеличилась. В связи с этим он решил усилить группировку военных в Донбассе и предложил ввести в состав СЦКК, откуда ранее были выведены российские военные, представителей ФРГ и Франции.

"Предложение президента Украины Петра Порошенко ввести в состав СЦКК в Донбассе представителей Германии и Франции – это чистейшей воды профанация. Он просто пытается выиграть время, необходимое для усиления украинской группировки в этом регионе", — заявил Клинцевич РИА Новости.

По мнению сенатора, всем ясно, что "никакое СЦКК уже не способно остановить насилие в Донбассе". "Притормозить Киев может только жесткая совместная позиция ведущих стран мира. И не хочу, чтобы у кого-то в Европе остались какие-либо иллюзии: Донбасс будет драться до последнего", — считает он.

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Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) был создан из офицеров Генштабов РФ и Украины по поручению президентов РФ и Украины после минских соглашений, которые были заключены для разрешения конфликта в Донбассе. В понедельник, 18 декабря, МИД РФ заявил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК на востоке Украины якобы из-за трудностей, которые обусловлены действиями Киева. Представители Киева в СЦКК также намерены покинуть территорию Донецкой области, подконтрольную самопровозглашенной ДНР.