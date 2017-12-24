В России отреагировали на требования Макрона и Меркель по СЦКК

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Если президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель хотят возвращения российских военных в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, то они должны потребовать от Киева изменения поведения, считает российский сенатор Алексей Пушков.

В субботу Меркель и Макрон потребовали возвращения российских офицеров в СЦКК в Донбассе, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ. По их мнению Центр играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня.

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"Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать", — написал он на своей странице в микроблоге в Twitter.

Алексей Пушков/Twitter, 24 декабря 2017

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.