Кличко-младший удивил заявлением об Украине с Россией

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что отношения между Украиной и Россией скоро улучшатся. Об этом чемпион заявил в интервью "Без моих поражений я был бы другим человеком" немецкому деловому изданию Brand eins.

Легендарный боксер считает, что со временем все лишь будут недоумевать, как развязалась война.

"Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время настанет, я не сомневаюсь", — сказал Кличко.

По его словам, несмотря на войну, в Украине есть и позитивные изменения.

"В то время, когда на востоке продолжается война, нельзя говорить, что дела идут "хорошо". Но есть и позитивные стороны. Сложные времена объединяют людей. То, что украинцы начиная с этого лета могут без виз ездить в Европейский Союз — однозначно хорошее развитие событий. Мы находимся в той фазе, когда мы только рождаемся как страна, как нация, как общество. Это болезненный процесс. Но я – оптимист", — сказал Кличко.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров не видит признаков того, что нынешние украинские власти хотят нормализовать отношения с Россией.