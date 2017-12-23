Суд: Трамп превысил полномочия, подписав иммиграционный указ

КИЕВ, 23 дек – РИА Новости Украина. Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско, штат Калифорния, постановил, что третий иммиграционный указ президента США Дональда Трампа выходит за рамки его полномочий, говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

"В третий раз мы призваны оценить законность усилий президента, направленных на то, чтобы запретить более 150 миллионам граждан из шести обозначенных (мусульманских — ред.) стран въезд в США и получение иммиграционных виз. Мы пришли к выводу, что издание соответствующего указа президентом вновь превышает объем его делегированных полномочий", — говорится в постановлении.

Как отмечается в документе, интерпретация Дональда Трампа статьи 8 закона об Иммиграции и гражданстве "представляет собой отход от текста закона, истории законодательства и предварительной исполнительной практики". Кроме того, президент не обладает отдельным источником конституционных полномочий для принятия такого указа.

Согласно документу, перед тем, как запрещать иммигрантам въезжать в страну, Трамп был обязан предоставить юридически обоснованные доказательства того, что их въезд "нанесет ущерб интересам США". Указ также вступает в противоречие с запретом на дискриминацию по национальному признаку при выдаче иммиграционных виз, предусмотренным законом об Иммиграции и гражданстве США.

Ранее суды нижестоящей инстанции отменяли и ограничивали указ Трампа о запрете на въезд гражданам семи стран, подписанный в январе, и его видоизмененную версию, выпущенную в марте. Однако Верховный суд не согласился с нижестоящими судами и разрешил реализовывать большую часть ограничений из указа Трампа до рассмотрения дела по существу.

Первоначально Белый дом запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака. Впоследствии из списка был убран Ирак и Судан, но туда были добавлены граждане Чада и КНДР, а также чиновники Венесуэлы.

При этом для граждан семи стран заморожен въезд по иммиграционным и неиммиграционным визам. Для Венесуэлы запрет распространяется на государственных чиновников из ряда учреждений, членов их семей, а также обладателей бизнес виз и туристических виз, в то время как для венесуэльцев-держателей других категорий виз будут введены дополнительные ограничения.