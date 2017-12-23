Меркель и Макрон призвали Донбасс срочно совершить обмен пленными

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости УКраина. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к скорейшей реализации договоренностей об обмене пленными в Донбассе, говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.

"Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют соглашение трехсторонней контактной группы об обмене до 380 пленных с обеих сторон линии соприкосновения. Это соглашение должно быть срочно реализовано", — говорится в документе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.