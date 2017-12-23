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    Меркель и Макрон призвали Донбасс срочно совершить обмен пленными

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (341)

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    Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют соглашение трехсторонней контактной группы об обмене до 380 пленных с обеих сторон линии соприкосновения. Это соглашение должно быть срочно реализовано.
    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости УКраина. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к скорейшей реализации договоренностей об обмене пленными в Донбассе, говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.

    "Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон приветствуют соглашение трехсторонней контактной группы об обмене до 380 пленных с обеих сторон линии соприкосновения. Это соглашение должно быть срочно реализовано", — говорится в документе.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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