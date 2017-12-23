Глава "Нафтогаза" выступил с тревожным заявлением по РФ

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. С помощью "Северного потока ІІ" Россия пытается открыть дорогу "к полноценной военной агрессии против Украины". Об этом заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала".

"Действительно, этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом, ибо цель Путина — это убрать транспортировку российского газа через территорию Украины, чтобы открыть дорогу к полноценной военной агрессии", — отметил Коболев.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.