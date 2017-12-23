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    Глава "Нафтогаза" выступил с тревожным заявлением по РФ

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    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (611)

    (обновлено: )112591
    По мнению главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, "Северный поток ІІ" является большим риском. Он убежден, что его строительство является частично военным проектом России.
    Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. С помощью "Северного потока ІІ" Россия пытается открыть дорогу "к полноценной военной агрессии против Украины". Об этом заявил председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в эфире "5 канала".

    "Действительно, этот газопровод является большим риском. Его строительство кардинально подорвет экономику всей страны. Мы считаем, что его строительство является частично военным проектом, ибо цель Путина — это убрать транспортировку российского газа через территорию Украины, чтобы открыть дорогу к полноценной военной агрессии", — отметил Коболев.

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

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    Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
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