"Нафтогаз" против "Газпрома. Кто кого победил в Стокгольме

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Стокгольмский арбитраж в пятницу принял долгожданное решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на поставку российского газа в Украину. Обе компании восприняли это решение как свою победу, однако деньги по решению суда получит всё же российский холдинг: более 2 миллиардов долларов за уже осуществленные поставки газа и ежегодную оплату за поставки не менее 5 миллиардов кубометров газа начиная с 2018 года.

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"Нафтогаз" же для получения внушительной суммы якобы "выигрыша" в 75 миллиардов долларов вынужден был посчитать всё, что он теоретически мог бы заплатить "Газпрому" при самом негативном для украинской госкомпании решении суда.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в рамках спора по поставкам приходилась на штрафы за недобор газа по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Кроме того, "Газпром" требовал оплатить долг за поставленный в мае-июне 2014 года газ и пени за просрочку оплаты. "Нафтогаз" же требовал ретроактивного изменения цены на газ, возмещения переплат за непересмотренные цены и отмены запрета на перепродажу газа, предусмотренного контрактом, пишет РИА Новости.

Решение суда

Решение суда не опубликовано, поэтому его смысл приходится восстанавливать из кусочков информации, которую сочли нужным обнародовать стороны спора — "Нафтогаз" и "Газпром".

Арбитраж сократил годовой контрактный объем закупки газа украинской компанией у "Газпрома" с 52 до 5 миллиардов кубометров. Однако эти 5 миллиардов кубометров "Нафтогаз" будет обязан ежегодно с 2018 года отбирать и оплачивать, то есть по сути на этот объем будет распространяться условие "бери или плати".

Украинская компания также должна оплатить "Газпрому" долг за поставленный газ в 2,019 миллиарда долларов. Проценты будут начисляться в размере 0,03% за каждый день просрочки платежа, начиная с 22 декабря. Вместе с тем "Нафтогазу", судя по всему, удалось снизить сумму взыскания благодаря тому, что суд пересчитал его исходя из сниженной цены за второй квартал 2018 года — 352 доллара за тысячу кубометров вместо 485 долларов, на которых настаивал "Газпром".

Что касается других параметров контракта, "Газпром" ограничился заявлением, что "арбитры признали действующими основные положения". "Нафтогаз" же сообщил, что суд отменил запрет на реэкспорт российского газа и привязку цены на газ к нефтепродуктам. Таким образом, теперь цена для "Нафтогаза" будет рассчитываться исходя из стоимости газа на европейском спотовом рынке.

Другого быть не могло

Положительное решение суда в части уплаты "Нафтогазом" всех требований "Газпрома" по "бери или плати" могло бы привести к банкротству Украины, считают эксперты. В частности, директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко сказал, что претензии в десятки миллиардов долларов по условию "бери или плати" могли бы стать "непомерной ношей как для "Нафтогаза", так и для государства".

"Это было бы банкротство Украины и нынешнего киевского режима в частности", — отметил и заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

По мнению украинских экспертов Украина сэкономила виртуальные 75 миллиардов долларов, но реальными деньгами будет вынуждена будем заплатить более 2 миллиардов долларов.

""Нафтогаз" получил цену по долгу выше, чем рассчитывал, и должен будет заплатить более 2 миллиардов долларов США по долгу, которых у "Нафтогаза" нет, и непонятно, где их изыщут, — это очень важный момент. А цена в 352 долларов за тысячу кубов — это просто клоунада. В итоге "Нафтогаз" ничего не выиграл, кроме того, что "Газпром" не должен будет требовать огромную сумму по условию "Бери или плати". Так все прекрасно понимали, что никто эту сумму не изыщет никогда, это было нереально изначально", — сказал РИА Новости эксперт энергетического рынка Дмитрий Марунич.

"Экономисты оценивают дефицит государственного бюджета в следующем году в валюте в 7 миллиардов долларов. Если туда добавить 3 миллиарда по российским евробондам и 2 миллиарда от "Нафтогаза", то, в принципе, можно сдаваться", — сказал РИА Новости Украина директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

Эксперт напомнил, что глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и главный коммерческий директор компании Юрий Витренко обещали, что, как только они выиграют в Стокгольме, тарифы на газ для населения будут снижены.

Отказ от реверса

По оценке Гривача, решение арбитража по обязательным закупкам "Нафтогазом" российского газа в объеме 5 миллиардов кубометров в год приведет к тому, что украинская компания в ближайшие два года (контракт действует до конца 2019 года) практически перестанет покупать газ по реверсу.

"В ближайшие два года "Нафтогаз" будет вынужден снизить закупки по реверсу почти до нуля либо вытеснить с этого рынка частных импортеров. Ну или саботировать решение арбитража", — сказал Гривач.

Цена российского газа для "Нафтогаза" может составить более 200 долларов за тысячу кубометров, хотя точно подсчитать ее пока невозможно — точная формула не раскрыта, отметил Гривач.

"Думаю, что она будет, как по реверсу — "хаб плюс". К примеру, за 11 месяцев 2017 года Украина импортировала газ в среднем по 226 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения, средняя цена хабов за этот период была около 205 долларов, а средняя цена по контракту с "Газпромом" с нефтяной привязкой — менее 200 долларов за тысячу кубометров", - объяснил эксперт.