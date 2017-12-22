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    "Нафтогаз" признает долг перед "Газпромом", но не сумму в $2 млрд

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (610)

    (обновлено: )128017
    По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, в споре по транзиту газа украинская сторона имеет наступательную позицию и требует возместить ей 16 миллиардов долларов.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" признает свою задолженность перед "Газпромом", но сумму в 2 миллиарда долларов пока подтвердить не может, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью "5 каналу", комментируя решение Стокгольмского арбитража.

    Стокгольмский арбитраж в пятницу вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" о поставках российского газа в Украину. Как сообщил "Газпром", суд, в частности, обязал "Нафтогаз" выплатить ему более 2 миллиардов долларов за поставленный газ.

    НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Стокгольмский арбитраж: победа "Нафтогаза" ценой $2 млрд

    "Мы эту цифру не подтверждаем", — сказал Коболев.

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    При этом в интервью он признал, что у "Нафтогаза" есть задолженность пред "Газпромом" за газ, поставленный в 2014 году. "Есть позитивная разница в пользу "Газпрома". Сразу скажу, что сейчас рано говорить, сколько она составляет. Мы ожидаем транзитный арбитраж, он должен состояться в феврале. В конце февраля мы будем знать полную цифру", — сказал Коболев.

    При этом он подчеркнул, что в споре по транзиту газа украинская сторона имеет наступательную позицию и требует возместить ей 16 миллиардов долларов.

    "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты от 2009 года на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через территорию Украины.

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    Ранее в пятницу "Нафтогаз Украины" сообщил в Twitter, что 28 февраля ожидает решения Стокгольмского арбитража по второму спору с "Газпромом" — о транзите газа.

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