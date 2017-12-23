В Киевской области вспышка африканской чумы

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области обнаружена вспышка африканской чумы.

Эту информацию подтвердил заместитель начальника отдела безопасности среды жизнедеятельности Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области Евгений Ткач, пишет "Укринформ".

"22 декабря по результатам изучения санитарной диагностики и экспертизы в образцах двух трупов свиней обнаружен вирус АЧС — африканской чумы. Домашние животные выращивались в хозяйстве местной жительницы села Подгорцы Обуховского района Киевской области. Сейчас на месте события находятся специалисты соответствующих служб. Готовится уничтожение домашних животных согласно инструкции", — подчеркнул Ткач.

Напомним, в сентябре в девяти областях ввели карантин из-за африканской чумы свиней.