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    Общество

    В Киевской области вспышка африканской чумы

    (обновлено: )432
    Информацию подтвердил заместитель начальника отдела безопасности среды жизнедеятельности Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области Евгений Ткач.
    Свинокомплекс. Свинья
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. В селе Подгорцы Обуховского района Киевской области обнаружена вспышка африканской чумы.

    Эту информацию подтвердил заместитель начальника отдела безопасности среды жизнедеятельности Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области Евгений Ткач, пишет "Укринформ".

    "22 декабря по результатам изучения санитарной диагностики и экспертизы в образцах двух трупов свиней обнаружен вирус АЧС — африканской чумы. Домашние животные выращивались в хозяйстве местной жительницы села Подгорцы Обуховского района Киевской области. Сейчас на месте события находятся специалисты соответствующих служб. Готовится уничтожение домашних животных согласно инструкции", — подчеркнул Ткач.

    Напомним, в сентябре в девяти областях ввели карантин из-за африканской чумы свиней.

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