Полк "Азов" разрушил цех киевского завода, где собирали военную технику

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Полк "Азов" и Грузинский легион разрушили цех киевского завода АТЕК, заявил генеральный конструктор инженерной группы "Арей" Николай Степанов.

По его словам, уничтожен цех №19, в котором проводилась сборка и ремонт военной техники.

Читайте также: Вся националистическая рать: от "Свободы" и "Азова" до Яроша

"Этот цех был опечатан СБУ по нашему заявлению. В нем находились военные машины, танковые двигатели, бронесталь, станки, краны и многое другое промышленное и военное имущество. Все похищено или уничтожено!" — возмущен Степанов, который в течение трех лет помогал "Азову".

Он опубликовал фото разрушенного цеха: от здания осталась лишь стена с изображением шеврона "Азова".

Фото АРЕЙ Цех киевского завода АТЕК, занятый и разрушенный полком "Азов"

Ранее сообщалось, что пресс-служба полка "Азов" удалила с официального сайта ранее доступные материалы о пристрелке в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.

Читайте также: Убийцы из "Азова". Кто остановит моду на самосуд?

Также неделю назад воинское подразделение "Грузинский легион" заявило о выходе из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины.