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    Полк "Азов" разрушил цех киевского завода, где собирали военную технику

    (обновлено: )2033340
    Генеральный конструктор инженерной группы "Арей" Николай Степанов обвиняет "Азов" и "Грузинский легион" в разрушении цеха и похищении военной техники.
    Цех киевского завода АТЕК, занятый полком Азов
    Фото АРЕЙ

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Полк "Азов" и Грузинский легион разрушили цех киевского завода АТЕК, заявил генеральный конструктор инженерной группы "Арей" Николай Степанов.

    По его словам, уничтожен цех №19, в котором проводилась сборка и ремонт военной техники.

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    "Этот цех был опечатан СБУ по нашему заявлению. В нем находились военные машины, танковые двигатели, бронесталь, станки, краны и многое другое промышленное и военное имущество. Все похищено или уничтожено!" — возмущен Степанов, который в течение трех лет помогал "Азову".

    Он опубликовал фото разрушенного цеха: от здания осталась лишь стена с изображением шеврона "Азова". 

    Фото АРЕЙ
    Цех киевского завода АТЕК, занятый и разрушенный полком "Азов"

    Ранее сообщалось, что пресс-служба полка "Азов" удалила с официального сайта ранее доступные материалы о пристрелке в июле 2017 года американских гранатометов PSRL-1.

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    Также неделю назад воинское подразделение "Грузинский легион" заявило о выходе из состава 54-й бригады Вооруженных сил Украины.

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