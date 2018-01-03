Задержана этническая ОПГ в результате спецоперации в Одесской области

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В центре Измаила отдел противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области совместно с пограничниками и прокуратурой задержали этническую ОПГ, которая занималось сбытом метадона и других наркотических средств, сообщает bessarabiainform со ссылкой на главу полиции области Дмитрия Головина.

По информации полиции, правоохранители вели эту группу с декабря 2016 года. В результате спецоперации удалось задержать не только мелких исполнителей, но и самого организатора наркогруппировки.

В результате проведенных обысков дома у только у одного из участников изъяли более 400 гр. метадона, 100 гр. измельченного димедрола, 25 мл. раствора метадона и 10 мл. раствора опия.

Также было обнаружено 38 тыс. долларов США, 30 тыс. гривен и 1 килограмм золотых изделий.

Дмитрий Головин отметил, что обыски по местам проживания фигурантов продолжаются.

bessarabiainform Наркотики, изъятые в ходе спецоперации в Измаиле

Ранее сообщалось, что в Измаиле правоохранительными органами, при поддержке Госпогранслужбы проводятся следственные действия по борьбе с торговлей наркотиками.