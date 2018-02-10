"Оппозиционный блок" собрался судиться с Кабмином из-за повышения пенсий

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" намерена обратиться в суд, чтобы правительство Украины подняло пенсии, заявил сопредседатель фракции политсилы в Верховной Раде Юрий Бойко.

По его мнению, на сегодняшний день тема пенсий является самой больной и взрывоопасной в Украине. В частности, политик привел в пример около 700 000 военных пенсионеров, которым с 2012 года не индексировали пенсии.

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"Когда сегодня премьер-министр говорит, что будем разбираться, у нас будет отдельный закон, хотя перед этим члены правительства говорили, что с 1 января им индексируют пенсии и поднимут, то люди просто на грани социального взрыва", — сказал Бойко в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы собрали подписи депутатов, уже 180, чтоб подняли пенсии. Мы пошли в суд, судиться с Кабинетом министров. Мы сегодня сделали заявление в прокуратуру, мол, примите меры к тем, кто блокирует, потому что завтра начнутся протестные акции и будет поздно… Мы считаем, что сегодняшнее правительство практически политически и экономически обанкротилось. Сколько бы они друг друга не хвалили, общество о них совершенно другого мнения", — добавил нардеп.

На днях премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что пенсии для военных пересчитают с 1 января 2018 года. Принятый закон о повышении пенсий предполагал, что Верховная Рада повысит пенсии военнослужащим с помощью отдельного законопроекта, однако до сих пор этого не произошло. По словам Гройсмана, соответствующий законопроект находится на рассмотрении в СНБО.

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Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, когда и на сколько повысят пенсии военным. Тем временем в крупных городах Украины в течение месяца проходят масштабные митинги военных пенсионеров, а также пенсионеров иных силовых структур. Основное требование митингующий — повышение пенсий.