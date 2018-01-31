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    Политика

    ЦИК раздора. "Оппоблок" пожаловался "Большой семерке" и ЕС

    (обновлено: )24240
    В пресс-службе "Оппозиционного блока" сообщили, что направили письма послам стран G7 и посольству ЕС. В политсиле возмущены, что Петр Порошенко "игнорирует" кандидатуры от "Оппоблока" при назначении нового состава Центризбиркома.
    Центральная избирательная комиссия
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Депутаты партии "Оппозиционный блок" направили письма послам стран "Большой семерки" и посольству ЕС в Украине, в которых рассказали о непаритетном представлении политических сил в новом составе Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

    Президент Украины Петр Порошенко ранее подал на рассмотрение Рады представление о назначении нового состава ЦИК. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент не включил кандидата от ее партии в новый состав ЦИК. Порошенко также не включил кандидатов от фракции "Оппозиционный блок", что, по мнению партии, является недемократичным.

    Здание ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    ЦИК имени Порошенко

    "Игнорирование президентом Украины кандидатур от нашей политической силы не соответствует установленному в демократическом мире принципу обеспечения объективности и беспристрастности избирательного процесса… Назначение в состав ЦИК двух представителей от "Оппозиционного блока"- является законным требованием относительно обеспечения права оппозиции для контроля над избирательным процессом", — приводит фрагмент письма пресс-служба партии.

    Там заявили, что Порошенко прямо нарушает права оппозиционной политической силы.

    У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет 7 лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной Радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.

    Очередные парламентские и президентские выборы пройдут в Украине в 2019 году.

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