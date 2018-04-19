"Оппоблок" просит Вселенского патриарха поддержать каноническую церковь Украины

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" направила в четверг обращение к Константинопольскому патриархату, в котором просит поддержать каноническую православную церковь в Украине, говорится в сообщении, размещенном на сайте партии в четверг.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен обратиться к Константинопольскому патриархату о предоставлении Киеву разрешения на создание единой поместной автокефальной церкви. По его словам, решение синода об этом может быть принято до 28 июля. Порошенко попросил Верховную раду поддержать его обращение. В четверг парламент поддержал предложение президента.

"Обращаемся к вам, Ваша Всесвятость, с просьбой о молитвах и благословении народу Украины, восстановлении его духовного и социального единства, прекращении братоубийственного конфликта, и благой миротворческой миссии канонической украинской православной церкви. Верим в то, что ваша молитва и мудрое слово укрепят всех нас, сохранят канонический уклад и помогут нам избежать новых расколов и недоразумений в обществе", — говорится в обращении.

В обращении депутаты указывают, что последняя инициатива украинской власти по созданию единой поместной церкви является попыткой решить определенные политические задачи накануне президентских выборов в Украине.

"Мы с возмущением восприняли попытку со стороны нынешней власти и президента Украины в очередной раз вмешаться в дела церкви, узурпировать право церкви и православной общины на решение своей судьбы. Последняя инициатива власти по созданию единой поместной церкви накануне президентских выборов — это не забота о церкви, а попытки решить свои политические задачи и политическое вмешательство в жизнь миллионов православных христиан в Украине, подталкивание к новой общественной напряженности", — говорится в обращении.

В Украине сейчас действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). УПЦ МП ранее неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов.